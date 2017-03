Hiệu quả khả quan từ các bài báo

Trong năm qua, rất nhiều bạn đọc gần xa đã tín nhiệm “gõ cửa” Pháp Luật TP.HCM để nhờ giúp đỡ, giải quyết những vụ việc bị oan ức hay những khúc mắc xảy ra tại địa phương. Từ các thông tin do bạn đọc cung cấp, nhiều bài báo hay đã được đăng tải và các cơ quan chức năng cũng đã kịp thời vào cuộc để xử lý, khắc phục.

Nhiều kẻ phạm tội đã bị xử lý

Ngày 13-5-2007, em ông Phan Văn Kiệt (ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) bị tai nạn giao thông và đã qua đời. Công an thị xã Vị Thanh (Hậu Giang) đã ra quyết định khởi tố người gây tai nạn về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Mặc dù bị can đã có hành vi điều khiển xe máy lấn tuyến tông vào người nạn nhân nhưng viện lẽ “người lái xe không phạm tội”, VKSND thị xã đã hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Sau một thời gian tới lui khiếu nại mà không có kết quả, ông Kiệt đã gửi thư “cầu cứu” Pháp Luật TP.HCM.

Ngày 14-7-2008, sau khi về Hậu Giang xác minh, tìm hiểu vụ việc, Pháp Luật TP.HCM đã đăng bài “Hậu Giang: Viện kiểm sát thị xã bỏ lọt tội phạm” với đề nghị VKSND thị xã Vị Thanh cần xem xét lại trường hợp trên. Kết quả: VKSND thị xã Vị Thanh đã hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã đưa ra trước đó. Hồ sơ vụ án được chuyển đến công an thị xã để nơi đây điều tra lại.

Mới đây, TAND thị xã Vị Thanh đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tòa này phạt người gây tai nạn 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đồng thời phải bồi thường cho gia đình ông Kiệt hơn 46 triệu đồng.

Ngày 13-11, Pháp Luật TP.HCM đăng bài “Chém người chưa bị xử lý” phản ánh trường hợp anh Nguyễn Thanh Châu (ngụ thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) bị một nhóm người dùng mã tấu chém nhiều nhát vào anh và người bạn. Hơn bốn tháng trôi qua mà sự việc vẫn chưa được giải quyết... Sau khi Báo phát hành, VKSND thị xã Thủ Dầu Một đã phê chuẩn quyết định khởi tố những người đã chém anh Châu về tội cố ý gây thương tích.

Pháp Luật TP.HCM ngày 18-11-2008 phản ánh về một người đàn ông (ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) có hành vi dâm ô với hai bé gái ba tuổi và năm tuổi. Cuối tháng 10-2008, mẹ của hai cháu bé đã gửi đơn tố cáo đến công an phường nhưng mọi thứ vẫn “im re”. Sau khi Báo đăng, Công an quận Bình Tân đã cử người đến địa phương xác minh và đưa hai cháu bé đi giám định pháp y để kịp thời xử lý đối tượng vi phạm.

Khôi phục nhiều quyền lợi hợp pháp

Liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự vốn rất gai góc, dằng dai, Pháp Luật TP.HCM cũng đã giúp nhiều người đi đến cùng của chân lý. Nhiều bản án không còn “ngủ quên” trên giấy mà trở thành hiện thực. Năm 2006, TAND tỉnh Long An cho phép ông Nguyễn Văn Bình (ngụ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) nhận lại nhà từ người em ruột. Bản án có hiệu lực đã lâu nhưng Thi hành án huyện Thủ Thừa chưa thi hành án. Ngày 9-12-2008, sau khi Pháp Luật TP.HCM ngày 22-3 đăng bài “Án đã tuyên nhưng không thi hành”, Thi hành án huyện Thủ Thừa đã cưỡng chế giao nhà cho ông Bình.

Trong bài “Hăng hái đấu giá sai luật” (Pháp Luật TP.HCM ngày 17-6-2008), chúng tôi có phản ánh năm 1996, Thi hành án tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều sai phạm khi bán đấu giá tài sản của bà Lê Thị Kim Thanh để thi hành án gây cho bà nhiều thiệt thòi... Ngày 27-6-2008, Cục Thi hành án dân sự đã có văn bản yêu cầu Thi hành án tỉnh Ninh Thuận bồi thường thiệt hại cho bà Thanh theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, nhiều vướng mắc đời thường của nhiều gia đình cũng sớm được giải tỏa. Ngày 12-5, Pháp Luật TP.HCM có bài “Bị trụ điện cản trở nên chưa thể xây nhà” phản ánh ông Nguyễn Văn Rượu (ngụ phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.HCM) không thể xây nhà do vướng trụ điện. Sau một thời gian ngắn, trụ điện đã được cơ quan điện lực di dời.

Bà Lê Thị Nhâm (ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) đã “mừng muốn khóc” khi được Công an huyện Nhà Bè giao lại căn nhà mà bà đã bị nhiều người lạ tự ý bẻ khóa vào ở. Trước đó, Công an thị trấn Nhà Bè đã đến lập biên bản đề nghị những người đó trả lại nhà nhưng họ nhất định không trả. Sau khi Báo đăng bài “Tự ý bẻ khóa chiếm nhà người khác”, Công an huyện Nhà Bè đã ra quyết định khởi tố người đã chiếm nhà bà Nhâm về tội xâm phạm chỗ ở của công dân...

Gần đây, bà con hẻm 48, khu phố 3, phường 9, quận 3, TP.HCM rất bất bình khi một cán bộ phường tự ý chuyển đổi chốt dân phòng thành nhà ở riêng, làm hẹp con hẻm. Sau khi Báo phản ánh vụ việc này trên số ra ngày 21-12-2008, phó chủ tịch UBND quận 3 đã ký công văn buộc cán bộ trên phải đình chỉ ngay việc xây dựng và tháo dỡ nhà để trả lại hiện trạng ban đầu.

Mới đây, việc Ban giám hiệu Trường tiểu học Nguyễn Công Trứ (phường 16, quận 8) nợ “dầm dề” tiền dạy vượt giờ của giáo viên cũng đã được Báo lên tiếng. Phòng Giáo dục quận 8 đã mời ban giám hiệu trường cùng đại diện giáo viên đến làm việc và đưa ra phương án sẽ trả tiền phụ trội trước Tết. Ngày 20-1-2009, số tiền phụ trội nêu trên đã được nhà trường chuyển vào tài khoản thẻ của từng giáo viên, giúp họ yên tâm ăn Tết.