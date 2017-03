Hở chút là dùng bạo lực!

Ba nguyên do Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến xu hướng thích sử dụng bạo lực. Thứ nhất, do môi trường sống hiện nay quá nhiều rủi ro, thiếu an toàn nên con người có tâm lý căng thẳng, cảnh giác, tự vệ với những người xung quanh nên hễ có đụng chạm là họ sẵn sàng đánh nhau. Thứ hai, do khả năng tự chủ, tiết chế cảm xúc của mỗi người còn thấp. Họ không nhận thức được những hậu quả sẽ ảnh hưởng đến chính mình và người thân. Thứ ba, tính cá nhân của mỗi con người trong xã hội ngày nay quá cao và họ luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Chúng ta nên có những biện pháp giáo dục, răn đe con em của mình từ khi còn nhỏ, khuyến khích các em làm nhiều việc tốt, không nên làm việc xấu. Nhà trường, gia đình và xã hội cần quan tâm hơn nữa trong việc xây dựng nhân cách để trẻ em sau này trở thành người có ích cho xã hội. Một chuyên gia tâm lý