Hộ khẩu một nơi, tạm trú một nơi, con được ưu tiên học ở đâu?

Vừa rồi chị có làm thủ tục nhập học lớp 1 cho con tại trường tiểu học nơi chị tạm trú nhưng không được ưu tiên vì nhà trường phải xét các trường hợp có hộ khẩu thường trú xong mới đến trường hợp của chị. Nếu hết chỗ thì con chị buộc phải chuyển sang trường khác xa hơn, chị thắc mắc con chị được ưu tiên nhập học ở đâu, trả lời của trường như trên là đúng hay sai?

Đại diện của Sở GD&ĐT TP.HCM cho hay theo kế hoạch, TP đảm bảo 100% trẻ sáu tuổi trong diện đi học đang cư trú trên địa bàn quận, huyện được vào học lớp 1 theo tuyến do ban tuyển sinh quận, huyện quy định. Việc phân tuyến cho các em phải trên cơ sở tạo điều kiện cho học sinh đi học tại trường gần nơi cư trú nhất, ngoại trừ một số trường hợp do khả năng tiếp nhận của các trường trong khu vực.

Tuy nhiên, tùy theo điều kiện, đặc thù dân cư từng địa bàn, điều tra số trẻ trong độ tuổi, các quận, huyện có kế hoạch gọi trẻ ra lớp, đảm bảo tuyển đủ số lượng học sinh (HS) vào trường sao cho công bằng, phù hợp nhất. Trường hợp của chị Mai thuộc diện KT2, nếu gia đình chị sinh sống chính tại nơi tạm trú thì phải có xác nhận của công an phường về thời gian tạm trú bao lâu khi làm hồ sơ nhập học cho con. Bé nhà chị học ở trường nào phải phụ thuộc vào phân tuyến của UBND quận/huyện nơi gia đình chị tạm trú. Tất nhiên các trường phải ưu tiên những trẻ có hộ khẩu thường trú, các diện chính sách, gia đình khó khăn trước rồi mới xét đến các diện KT2 trở xuống. Về thủ tục, ngoài những giấy tờ chung thì tùy đặc thù từng quận, huyện sẽ yêu cầu thủ tục khác nhau để hạn chế tình trạng “chạy trường” và đảm bảo tính công bằng cho những trẻ khác.

Như tại quận Tân Bình, quận không yêu cầu thời hạn đăng ký tạm trú phải từ thời gian nào nhưng hồ sơ nhập học phải có sổ tạm trú do công an phường cấp. Và quận chỉ giải quyết khi trẻ có tên cha và mẹ trong địa chỉ tạm trú. Còn với Bình Tân, trẻ vào lớp 1 diện KT2, hồ sơ phải gồm bản sao hộ khẩu và có bản chính đối chiếu, đồng thời có đơn xác nhận tạm trú do công an phường cấp nếu chưa chuyển hộ khẩu về kịp. Tương tự, tại quận 1, những trường hợp HS có hộ khẩu tập thể, mới chuyển hộ khẩu hoặc tạm trú KT3 tại quận 1 phải trước tháng 5-2014 mới được xem xét, còn sau đó thì quận sẽ xem xét phân bổ vào các trường, tùy từng trường hợp cụ thể và phải có hộ khẩu gốc ở tỉnh để đối chiếu…

PHẠM ANH