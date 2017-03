Hồ sơ thanh toán BHYT khi sinh con sai tuyến

Tôi đăng ký khám, chữa bệnh theo diện bảo hiểm y tế (BHYT) tại BV Bình Thạnh từ nhiều năm nay. Vừa qua, do yêu cầu của người nhà, khi sinh con tôi đến BV Phụ sản Mê Kông. Vậy ngoài chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) được hưởng theo quy định, tôi có được thanh toán BHYT khi sinh nở không và thủ tục như thế nào?

Lê Trần Thị Lan (Ấp 3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM)

Ông ĐỖ QUANG KHÁNH, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, trả lời: Mục 2 Điều 9 Chương III của Thông tư số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14-8-2009 hướng dẫn thực hiện BHYT của liên bộ Y tế - Tài chính như sau: Các trường hợp khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế không ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT (BV Phụ sản Mê Kông là đơn vị không ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT) thì người bệnh tự thanh toán chi phí khám, chữa bệnh với cơ sở y tế. Sau đó người khám, chữa bệnh mang chứng từ đến BHXH để thanh toán. Tùy theo dịch vụ kỹ thuật mà người bệnh được cung cấp, tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở y tế và chứng từ hợp lệ, BHXH sẽ thanh toán cho người bệnh theo chi phí thực tế nhưng mức tối đa không vượt quá mức quy định của phụ lục ban hành kèm Thông tư 09/2009 là từ 55.000 đồng đến 340.000 đồng/đợt điều trị ngoại trú và từ 450.000 đồng đến 3.600.000 đồng/đợt điều trị nội trú.

Hồ sơ thanh toán bao gồm: Giấy ra viện, biên lai viện phí, toa thuốc, hóa đơn tài chính… và thẻ BHYT còn giá trị sử dụng trong thời gian điều trị bệnh đến BHXH TP.HCM (117C Nguyễn Đình Chính, phường 15, quận Phú Nhuận) hoặc BHXH quận, huyện gần nơi cư trú để được hướng dẫn làm hồ sơ thanh toán theo đúng quy định.

NHƯ NGHĨA ghi

Trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Huệ và bà Bùi Thị Hiếu (ấp Phú An A, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về việc đề nghị tòa án sớm đưa vụ án đòi lại đất ra xét xử: TAND thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết: TAND thị xã Tân Châu đã ra thông báo yêu cầu phía nguyên đơn phải phục hồi cột mốc ranh giới, bên cạnh đó tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm hỗ trợ cho tòa án thực hiện quyết định thẩm định tại chỗ. Khi thực hiện xong tòa sẽ đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

TRÂN CHÍNH ghi