Hỗ trợ kinh phí đào tạo nhân lực ngành dệt may

Theo đó, đối với các lớp đào tạo ngắn hạn, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 250.000 đồng/học viên/năm; đối với các lớp dài hạn sẽ được hỗ trợ tối đa 2,8 triệu đồng/học viên/năm. Đối với đào tạo nước ngoài, các doanh nghiệp và người được đào tạo có trách nhiệm đóng góp kinh phí.

Chương trình áp dụng cho các cán bộ đang làm công tác quản lý, pháp chế, bán hàng, kỹ thuật chuyên ngành dệt may tại các doanh nghiệp, hiệp hội và tập đoàn dệt may; công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp dệt may và sinh viên, học sinh tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT, THCS.

