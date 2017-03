Hoa của người tù Huỳnh Văn Nén

Hai lần bị oan Đêm 23-4-1998, bà Lê Thị Bông ở xã Tân Minh (Hàm Tân, Bình Thuận) bị siết cổ chết tại nhà và cướp đi chiếc nhẫn một chỉ vàng. Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án và cử điều tra viên Cao Văn Hùng thụ lý. Thời điểm trên, Huỳnh Văn Nén hay lê la ở chợ, ai kêu gì làm nấy để kiếm tiền cơm rượu. Rượu vô, Nén tưng tửng nói đùa chính mình là người giết bà Bông. Không ngờ sau đó ông Nén bị khởi tố, bắt giam. Sau này tại tòa, ông Nén khai rằng điều tra viên đã nhục hình, ép cung nhiều ngày liền để buộc ông phải khai nhận tội. Theo nội dung kêu oan của ông Nén, sau đó điều tra viên còn buộc ông Nén phải khai nhận đã cùng gia đình bên vợ giết chết bà Dương Thị Mỹ trong vụ án “Vườn điều” đã xảy ra năm năm trước đó. Để thoát án tử hình, theo mớm cung của điều tra viên, ông Nén khai một mạch chín người trong gia đình vợ mình tham gia giết người trong vụ án “Vườn điều”. Từ lời khai này, ba thế hệ trong một gia đình gồm chín người và cả ông Nén bị truy tố và kết án oan. Sau này cả chín người này đều được minh oan, còn hung thủ trong vụ án “Vườn điều” mãi đến nay vẫn chưa ló dạng. Trở lại vụ án giết bà Bông, ngày 31-8-2000, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt ông Nén tù chung thân cho cả hai tội giết người và cướp tài sản. Do thiếu hiểu biết, Huỳnh Văn Nén đã không biết làm đơn kháng cáo, bản án sơ thẩm vì vậy có hiệu lực pháp luật. Từ đó ông Nén thụ án chung thân. Ngày 2-9-2000, sau ngày tòa sơ thẩm xử Huỳnh Văn Nén, anh Nguyễn Phúc Thành (trú Tân Minh, lúc đó đang thụ án về tội cố ý gây thương tích tại trại giam Sông Cái ở Ninh Thuận) nghe loáng thoáng ông Nén đã bị kết án tử hình trong vụ giết bà Bông. Thành biết rõ hai người bạn thân của mình mới là thủ phạm còn Nén bị oan nên viết đơn tố giác gửi ban giám thị trại giam. Theo đơn của Thành thì chính Nguyễn Th. và Hồ Văn V. (đều ngụ Tân Minh) đã giết chết bà Bông rồi cướp nhẫn vàng. Sau khi gây án, Th. đã rủ anh Thành gọi xe ôm chở vào một tiệm vàng ở xã Xuân Hòa, Xuân Lộc (Đồng Nai) bán lấy tiền. Sau đó thì Th. đón xe đi biệt tích… Nội dung đơn tố giác của anh Thành đã được chuyển cho Cục V26 Bộ Công an. Sau đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận lại cử… điều tra viên Cao Văn Hùng đi xác minh. Đơn tố giác nói trên sau đó rơi vào im lặng… Sau nhiều năm các luật sư vào cuộc và báo chí lên tiếng, tháng 9-2014, VKSND Tối cao kháng nghị tái thẩm vụ án rồi TAND Tối cao hủy án để điều tra lại, ông Nén bị chuyển sang tạm giam. Chiều 22-10-2015, ông Huỳnh Văn Nén được tại ngoại điều tra sau gần 18 năm ngồi tù.