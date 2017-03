Học cao và lương “hàng sao”

Đó là suy nghĩ không những của riêng bạn mà là của rất nhiều bạn trẻ khác hiện nay. Thế nhưng, khoan đã, có nhiều lý do lắm để bạn suy nghĩ đến việc tiếp tục học hỏi hàng ngày, nếu không nói là hàng giờ trong suốt cuộc đời bạn.

Lương cao đi sau học vị

Thực tế cho thấy không ít người đạt được mức lương mà họ chưa hề dám mơ tới sau khi tiếp tục học lên cao để nâng cao trình độ kiến thức của mình. Chị Nguyễn Thị Phương Khanh là một ví dụ điển hình.

Cách đây 5 năm, chị Khanh là một sinh viên tốt nghiệp từ một trường cao đẳng ngoại ngữ. Chân ướt chân ráo lên TP Hồ Chí Minh cùng gia đình, chị bắt đầu đi tìm việc. Chị nhận ra rằng thật khó có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp và có được mức lương cao với tấm bằng cao đẳng ngoại ngữ giữa mảnh đất rộng lớn với bao nhân tài này. Chị quyết định học lên cao để tăng cường kiến thức và kỹ năng của mình.

Thế là chị Khanh vừa đi làm cho một công ty nước ngoài ở vị trí thư ký, với mức lương tháng 150 đô la, vừa đi học lớp Quản trị kinh doanh tại trường Đại Học Kinh tế TP HCM. Chị nhớ lại “Thời gian đó thật là gian khổ đối với tôi. Tôi mệt đến không thở nổi sau khi rời khỏi trường vào mỗi tối”. Thế nhưng là người có ý chí, chị Khanh quyết định không buông xuôi. Chị quyết bằng mọi giá mình phải thu thập cho được những kiến thức quý báu này và tìm được một việc làm tốt hơn. Kết quả chị đã tốt nghiệp xuất sắc với nhiều kiến thức giá trị cho công việc hiện nay của mình. Chị cho biết “Cuộc sống của tôi đã bước sang một trang mới. Hiện tôi là Giám Đốc Kinh doanh của một công ty quốc tế, quản lý một đội ngũ kinh doanh gồm 25 nhân viên. Tổng thu nhập hàng tháng của tôi (gồm lương cơ bản và hoa hồng từ doanh số) đạt trên 3.000 đô la.”

Học để có một công việc làm bạn hài lòng

Dĩ nhiên, mục tiêu của việc học không chỉ nhằm giúp bạn có một mức lương cao hơn. Lương cao không đồng nghĩa với sự hài lòng trong công việc. Nếu bạn chọn một nghề lương cao nhưng không phù hợp với sở thích cá nhân và năng lực của bạn, chẳng chóng thì chầy bạn sẽ hãi sợ việc mỗi sáng thức dậy để đi làm vì bạn có thích thú với công việc đó chút nào đâu.

Học hỏi không ngừng sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn về cơ hội nghề nghiệp và mang đến cho bạn công việc khiến bạn thật sự hài lòng. Chị Khanh tâm sự rằng ngày đó nếu chị không theo học khóa Quản trị kinh doanh, chắc giờ này chị vẫn làm việc ở vị trí thư ký ban đầu. Nghề thư ký hay nghề kinh doanh đều có những thử thách riêng của nó, nhưng chị Khanh tâm sự rằng chị yêu thích công việc kinh doanh của mình biết bao vì nó mang đến cho chị những trải nghiệm thật quý báu “Công việc mới cho tôi cơ hội nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý và lãnh đạo và thường xuyên được gặp gỡ khách hàng. Tôi cảm thấy thật phấn khích và tràn đầy đam mê khám phá và chinh phục mọi thử thách của công việc. Cảm giác ấy thật là thú vị biết bao!”

Học để mở rộng tầm nhìn và không tụt hậu

Ngày nay áp lực cạnh tranh rất lớn khi các doanh nghiệp không ngừng thay đổi để tồn tại và phát triển. Các ông chủ luôn mong muốn nhân viên của mình không ngừng nâng cao kiến thức để không bị tụt hậu so với đối thủ. Vì vậy, là một nhân viên, đặc biệt là nhân viên cấp cao của một doanh nghiệp, việc học hỏi càng cần thiết để bạn không trở thành những cỗ máy già nua cũ kỹ.

Các sếp luôn thích những nhân viên năng động, thích học hỏi vì đó là những người có nhiều sáng kiến, có trí tò mò vô tận và có khả năng suy nghĩ sáng tạo độc lập. Chính những nhân viên này, với thành tích làm việc nổi bật, sẽ có nhiều cơ hội được thăng tiến nhiều nhất vì họ tạo ấn tượng rất tốt với các sếp.

Một danh nhân đã nói rằng “Nếu một ngày bạn dành 1 giờ đồng hồ để học, bạn sẽ trở thành một chuyên gia trong vòng 5 năm.” Vì vậy, “học” không chỉ hàm ý là học ở giảng đường, ở trường, ở lớp. Học còn có nghĩa là tự học, học từ những người giỏi hơn bạn, học từ nguồn thông tin vô tận trên internet.

Bạn thấy đó, có rất nhiều lý do để bạn học nữa học mãi phải không? Hãy liên tục học hỏi để có nhiều cơ hội thăng tiến nghề nghiệp và cải thiện cuộc sống kinh tế của mình.

Theo Vietnamworks