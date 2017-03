Học sinh đâm nhau vì mâu thuẫn nhỏ

Tối ngày 20-5, em Hà Minh Đăng, học sinh lớp 10 (ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai), cùng hai người bạn rủ nhau đi học nhóm. Ba em đang đi bộ về nhà thì bất ngờ bị nhóm của Thành (là bạn học cũ của Đăng) gồm sáu, bảy người đi ba xe máy đến gây chuyện. Một người trong nhóm của Thành xông vào đánh Đăng. Thấy Đăng bị đánh, hai người bạn của Đăng xông vào giải cứu. Một người trong nhóm của Thành đã ôm Đăng lại để người khác dùng dao đâm vào người Đăng. Khi thấy có nhiều người khác tới thì nhóm của Thành lên xe bỏ chạy.

Đăng bị thương nặng, được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất. Em bị đâm hai nhát vào ngực, tràn dịch màng phổi, phải mổ ngay trong đêm. Ngoài ra, em còn bị đâm hai nhát vào đùi phải. Đến nay, Đăng vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Đăng cho biết những người đâm em là những bạn học thời cấp hai. Lúc đó, em có mâu thuẫn nhỏ với các bạn về chuyện học hành. Một người bạn đi cùng Đăng tối đó cho biết: “Tụi em không biết ất giáp gì cả thì tự dưng nhóm Thành dừng xe máy lại chửi thề, rồi xông vào đánh tụi em. Một tên trong nhóm lượm cục gạch gần đó ném vào đầu bạn em nhưng may là không trúng...”.

Mẹ của Đăng và một số người ở gần đó cho biết nhóm thiếu niên đâm Đăng chừng 15, 16 tuổi, riêng Thành chỉ mới hơn 15 tuổi. Nhóm này đã bỏ học, rất hung dữ, thường xuyên quậy phá, gây lộn. Trong nhóm có cháu của một công an xã. Ngay sau khi con bà bị đâm, bà đã báo công an xã ngay nhưng vẫn chưa thấy giải quyết. Sau khi đâm con bà mấy ngày, nhóm này lại tiếp tục chạy xe máy tìm hai người bạn của con bà để gây hấn tiếp. Bà và những người dân gần đó rất hoang mang, lo sợ.

Trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Tấn Hoàng, Phó Công an xã Hố Nai 3, cho biết vụ việc không đặc biệt nghiêm trọng, công an xã đang xử lý. Công an xã có triệu tập những em tham gia vụ đâm người nhưng chỉ có vài em đến làm việc, một số khác đã bỏ trốn. Theo trung tá Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an huyện Trảng Bom), đến giờ công an huyện vẫn chưa nhận được hồ sơ vụ đâm người này.

Đề nghị Công an xã Hố Nai 3 và Công an huyện Trảng Bom nhanh chóng điều tra, xử lý dứt điểm vụ việc.