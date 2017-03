Học sinh tiểu học lận đận vì Thông tư 30

Cần rõ ràng để giáo viên dễ đánh giá • Tôi có con học lớp 3. Thật ra, tôi ủng hộ cách đánh giá không gây áp lực điểm số cho HS nhưng tôi khá băn khoăn về cách làm. Việc thay đổi phương thức đánh giá thành mức A, B, C căn cứ vào điểm kiểm tra định kỳ liệu có khác gì với phương thức cho điểm theo cách truyền thống trước kia? Ví dụ mức A = 9-10 điểm; mức B= 7-8 điểm? Nếu theo cách này, chỉ có ba mức thì giữa HS đạt điểm trung bình - điểm 5 và học sinh điểm 3, 4 sẽ như nhau - mức C? Còn nữa, trường hợp con tôi tiếp thu tốt các kiến thức được dạy nhưng tới đợt kiểm tra định kỳ, vì lý do nào đó bé làm bài không được tốt, không được đánh giá A thì có oan uổng không? TRƯƠNG QUẾ ANH (Quận 3, TP.HCM) • Nên xem lại cách thức kết hợp giữa định lượng (chấm điểm) và định tính (nhận xét) và có những yêu cầu rõ ràng để các giáo viên thực hiện nhất quán. Theo dự thảo, cách xếp loại A, B, C ngoài nhận xét của giáo viên còn phụ thuộc vào điểm kiểm tra cuối kỳ. Điều này tưởng dễ mà khó. Trường hợp có độ chênh giữa quá trình học tập và điểm kiểm tra thì giáo viên sẽ căn cứ vào đâu để đánh giá? Nếu giáo viên máy móc chỉ căn cứ vào điểm kiểm tra cuối kỳ, cuối năm để xếp loại thì sao? MAI THÙY DUNG (Quận Thủ Đức, TP.HCM) _________________________________ • Đánh giá định kỳ được thực hiện bằng bài kiểm tra đối với các môn học: tiếng Việt, toán, khoa học, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc. • Bài kiểm tra được thực hiện vào cuối học kỳ 1 và cuối năm học. • Riêng đối với lớp 4, 5 có thêm bài kiểm tra môn tiếng Việt, toán vào giữa học kỳ 1 và học kỳ 2. (Trích dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư 30/2014 của Bộ GD & ĐT)