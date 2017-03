Hội Thảo Ron Kaufman LIVE: UPLIFTING SERVICE - NÂNG TẦM DỊCH VỤ

Thời gian: 8g00 – 16g30, thứ Sáu ngày 29 tháng 6 năm 2012

Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon

88 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM



• Nắm vững và áp dụng 8 nguyên tắc then chốt quyết định chất lượng dịch vụ dẫn đầu.• Tạo nguồn động lực thúc đẩy bản thân hành động ngay để mang dịch vụ hoàn hảo đến khách hàng, đồng nghiệp và tất cả những ai bạn gặp.• Tạo sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh, lấy được sự hài lòng, trung thành và say mê của khách hàng mới.• Thu hút khách hàng mới từ khách hàng trung thành qua giới thiệu và “truyền miệng tích cực”.• Xây dựng một ngôn ngữ dịch vụ chung để thấu hiểu mọi khía cạnh từ quan điểm khách hàng.• Người được xem là “ân nhân” của chính phủ Singapore trong việc đưa Singapore Airlines và sân bay Changi trở thành hãng hàng không và cảng hàng không đạt chuẩn quốc tế, được biết đến trên toàn thế giới như một sân bay quốc tế tốt nhất và dịch vụ khách hàng tuyệt vời nhất.• Chuyên gia huấn luyện hàng đầu thế giới về dịch vụ khách hàng cho những thương hiệu lớn trong tất cả các lĩnh vực: Singapore Airlines, Cathay Pacific, HSBC, Citibank, Sheraton, Hilton, Unilever, P&G, Pepsico, Pizza Hut, Panasonic, Sony, BMW, Toyota, DHL, TNT Express, IBM, Intel, Prudential, Manulife…• Được tạp chí Speaker Magazine bầu chọn là “Top 25 diễn giả có sức thu hút nhất trên thế giới”.•Tác giả cuốn sách "Nâng tầm dịch vụ" đang dẫn đầu trong trong danh sách bestsellers của The New York Times, USA Today, Amazon.com và 14 đầu sách bestsellers khác chuyên về dịch vụ khách hàng và tạo nguồn cảm hứng trong kinh doanh.Chi phí tham dự: 12,000,000 đồng/người. Ưu đãi khi đăng ký từ 5 người trở lên: 8,000,000 đồng/người(Khách tham dự được tặng sách "Uplifting Service" có chữ ký của Ron Kaufman, phục vụ 2 bữa tea-break & 1 buffet trưa tại KS Sheraton và nhận chứng chỉ hoàn thành sau khóa học)Thông tin chi tiết: http://erci.edu.vn/vi/landing-page-1.html . HOTLINE: (08) 62.92.92.88Email: info@erci.edu.vn . Website: www.erci.edu.vn