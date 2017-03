Hôm nay, cấp biển năm chữ số cho xe mới lẫn xe cũ

Hôm nay (6-12), Thông tư số 36 ngày 12-10-2010 của Bộ Công an (quy định về đăng ký xe) có hiệu lực. Thủ tục đăng ký, sang tên, di chuyển xe có gì thay đổi? TP.HCM sẽ cấp biển xe năm số như thế nào?... Đại tá Võ Văn Nhuận, Trưởng Phòng CSGT đường bộ-đường sắt, Công an TP.HCM, cho biết:

Phòng chúng tôi chịu trách nhiệm đăng ký cấp biển số các loại xe ôtô (kể cả máy kéo, rơmoóc, sơmi rơmoóc), xe môtô có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên hoặc các loại xe có kết cấu tương tự của cơ quan, tổ chức (kể cả xe quân đội làm kinh tế), cá nhân trong nước và nước ngoài, có trụ sở hoặc cư trú tại TP.HCM.

Đăng ký xe tại công an quận

. Còn đối với xe của các cá nhân trong nước thì sao, thưa ông?

+ Công an các quận, huyện (trừ Công an quận Bình Thạnh) tổ chức đăng ký, cấp biển số các xe môtô, gắn máy, xe máy điện và xe có kết cấu tương tự của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương mình. Riêng việc đăng ký xe tại quận Bình Thạnh do phòng chúng tôi đảm nhận ở địa chỉ 282 Nơ Trang Long.

Hồ sơ đăng ký xe vẫn là giấy khai đăng ký xe; giấy tờ của chủ xe (CMND, sổ hộ khẩu (trong trường hợp chưa được cấp CMND hoặc nơi thường trú trong CMND không phù hợp với giấy khai đăng ký xe), giấy ủy quyền có chứng thực của UBND cấp xã hoặc xác nhận cơ quan, đơn vị công tác trong trường hợp được ủy quyền đến đăng ký xe…); giấy tờ của xe.

Cán bộ Đội CSGT quận Tân Phú (TP.HCM) kiểm tra xe đến làm thủ tục sang tên. Ảnh: THÁI HIẾU

. Hồ sơ đăng ký xe được quản lý như thế nào?

+ Theo quy định cũ, hồ sơ đăng ký xe được chia làm hai phần: một phần do cơ quan đăng ký xe lưu giữ, một phần trả lại cho chủ xe bảo quản. Nay toàn bộ hồ sơ đăng ký xe được cơ quan đăng ký quản lý theo chế độ hồ sơ của Bộ Công an. Dữ liệu thông tin của xe cũng được thống nhất quản lý trên hệ thống máy vi tính.

Đổi biển số xe

. Trường hợp nào phải đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe?

+ Các trường hợp phải đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe gồm có: xe cải tạo, xe thay đổi màu sơn; gia hạn giấy chứng nhận đăng ký xe có thời hạn; giấy chứng nhận đăng ký xe bị mờ, rách nát hoặc xe thuộc tài sản chung của vợ chồng đã đăng ký đứng tên một người, nay có nhu cầu đăng ký xe là tài sản chung của hai vợ chồng. Khi biển số bị mờ, gãy, hỏng thì chủ xe được đổi lại biển số xe.

. Họ có được đổi biển xe năm số hay không?

+ Đối với xe mới và lần đầu làm thủ tục đăng ký thì chắc chắn người dân được cấp biển số xe có năm chữ số. Cụ thể, đối với ôtô, hai số đầu là ký hiệu địa ph­ương đăng ký xe, tiếp theo là sê ri đăng ký (chữ cái); nhóm số thứ hai là thứ tự xe đăng ký gồm năm chữ số tự nhiên từ 000.01 đến 999.99 (lưu ý có dấu chấm sau ba chữ số đầu). Đối với môtô, nhóm số thứ nhất là ký hiệu địa phương đăng ký xe và sê ri đăng ký; nhóm số thứ hai là thứ tự xe đăng ký gồm năm chữ số tự nhiên, từ 000.01 đến 999.99 (cũng có dấu chấm sau ba chữ số đầu).

Những trường hợp đổi lại biển số xe sẽ được cấp lại theo số cũ. Nhưng nếu người dân có yêu cầu đổi sang biển số có năm chữ số thì vẫn được giải quyết với thủ tục rất đơn giản. Chủ xe chỉ cần điền tờ khai theo mẫu quy định tại cơ quan đăng ký xe (không cần mang xe đến kiểm tra).

Sang tên xe mua bán qua nhiều chủ

. Quy định mới có còn yêu cầu khi sang tên xe máy khác huyện trong cùng tỉnh thì chủ xe phải đến công an huyện đã đăng ký xe để làm thủ tục rút hồ sơ gốc của xe hay không? Trường hợp người mua chưa đăng ký lại bán tiếp cho người khác thì được giải quyết thế nào?

+ Từ nay việc rút hồ sơ gốc của xe sẽ do cơ quan công an thực hiện. Chủ mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số có năm chữ số.

Xe đã làm thủ tục sang tên, di chuyển sang địa phương khác nhưng chủ xe chưa đăng ký, lại bán tiếp cho chủ xe mới, nếu thủ tục mua bán và lệ phí trước bạ đúng quy định thì tiếp nhận giải quyết đăng ký và gửi thông báo cho địa phương di chuyển xe biết để điều chỉnh sổ đăng ký xe.

Xe mua bán, cho, tặng qua nhiều chủ trong cùng một tỉnh nhưng chưa làm thủ tục sang tên, sau đó người mua cuối cùng bán tiếp xe sang tỉnh khác thì người đứng tên trong giấy đăng ký xe hoặc người bán cuối cùng của tỉnh đó làm giấy khai sang tên di chuyển (tất nhiên, chứng từ mua bán, cho, tặng xe phải đầy đủ, hợp lệ theo quy định).

. Các loại xe máy điện có buộc phải đăng ký cấp biển số không?

+ Đối với xe máy điện đã sử dụng trước ngày 1-7-2009 không có chứng từ nguồn gốc hoặc chứng từ chuyển nhượng không bảo đảm theo quy định, nếu chủ xe có cam kết (được chính quyền địa phương xác nhận) thì được giải quyết đăng ký, cấp biển số.

. Xin cảm ơn ông.

Biển số đẹp: Trước “tứ quý”, giờ “ngũ linh” Theo một thành viên Hội Môtô TP.HCM, với quy định biển số xe có năm chữ số thì chắc chắn quan niệm về số đẹp sẽ thay đổi. Trước đây, biển “tứ quý” (bốn số giống nhau) được cho là đẹp và người có biển số 9999 được cho là “xịn” nhất, kế đến là các biển số “lộc phát” 6886, 8668,… và tiếp nữa là những biển số đẹp mang số tiến (6789), số gánh (8118). Nay biển số “ngũ linh” (năm số giống nhau) và biển 99999 sẽ là mơ ước của những tay chơi xe vì với năm số giống nhau thì phải trên 100.000 số mới có số trùng. Số đẹp kế tiếp có thể là số gánh kèm lộc phát, chẳng hạn biển mang số 68868, 86886, 86868…

THÁI HIẾU