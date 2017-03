Hôm nay, phạt giao thông theo quy định mới

Hà Nội: Phạt nghiêm để giảm ùn tắc và tai nạn Người đi bộ không mang theo giấy tờ, tiền có thể bị lưu giữ. Hôm qua, tại hội nghị triển khai thực hiện Nghị định 34, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết từ hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông của Hà Nội sẽ đồng loạt ra quân xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là đối với các hành vi trực tiếp gây ùn tắc và tai nạn giao thông gồm có: chạy quá tốc độ; uống rượu, bia; lạng lách đánh võng... Theo ông Nhanh, đối với những lỗi vi phạm như chở trẻ em trên sáu tuổi không đội mũ bảo hiểm, lực lượng chức năng sẽ dựa vào nghiệp vụ để xác định độ tuổi của trẻ. Trường hợp chứng minh được trẻ dưới sáu tuổi thì người điều khiển phương tiện sẽ không bị xử phạt. Người đi bộ vi phạm mà không mang theo giấy tờ, tiền có thể bị lưu giữ để đơn vị có thẩm quyền xác minh địa chỉ, thực hiện việc xử lý. Ông Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội cũng cho biết sở này đã cắm xong các biển khu vực nội thành để áp dụng mức phạt cao. Các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông và bảy tuyến đường nằm xen kẽ giữa ngoại thành và nội thành là Phạm Hùng, An Dương Vương, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Trãi, Phạm Văn Đồng, Khuất Duy Tiến và quốc lộ 1B được xác định là khu vực nội thành. THÀNH VĂN