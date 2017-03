Hơn 120 người Bh’noong bị lừa đi lao động ngoại tỉnh

Cùng ngày, ông Phạm Hoàng Linh - Bí thư Đảng ủy xã Phước Chánh xác định có đến 87 người dân trong xã Phước Chánh bị lừa đi trồng keo tại huyện Đăk Glong.



Ngoài ra, thống kê sơ bộ cho thấy có thêm 26 người ở xã Phước Năng, 8 người ở thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn bị lừa trong đợt này, và toàn bộ 121 lao động (chủ yếu là đồng bào dân tộc Bh’noong) không nhận được tiền lương theo thỏa thuận ban đầu. Trong số đó, cá biệt có một số học sinh trường THCS Phước Chánh, trường THPT Khâm Đức.



Theo H.X.Huỳnh (TNO)

Trước đó, từ thông tin của những người trốn về địa phương trình báo, sáng 30.9 Công an huyện Phước Sơn tìm ra nơi làm việc và tổ chức đưa 32 người Bh'noong từ xã Đăk R'măng (huyện Đăk Glong) về lại địa phương.Qua kiểm tra, địa phương phát hiện số lượng người bị lừa đi lao động nhiều hơn so với với thông tin ban đầu (32 người). Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, 6 người dân địa phương (Bùi Văn Xuân, Hồ Văn Luyến, Hồ Văn Thủ, Vũ Thái Dương, Hồ Văn Xia, Hồ Văn) đã “môi giới” cho hàng chục đồng bào Bh’noong đến Đắk Nông trồng keo với lương thỏa thuận từ 1,8-2,1 triệu đồng/tháng/người. Cứ mỗi lao động được tuyển chọn, người môi giới được bồi dưỡng 100 nghìn đồng.Tuy nhiên, một số lao động sau khoảng 6 tháng làm việc trong điều kiện kham khổ, không được trả công đã lần lượt bỏ trốn. Riêng trường hợp anh Hồ Văn Chương bị bệnh từ giữa tháng 8 không được chữa trị nhưng vẫn bị ép đi làm dẫn đến kiệt sức, tử vong hôm 28.9. Tổ công tác của Công an huyện Phước Sơn phải mất một tuần mới tìm hiểu tình hình và đưa những người dân địa phương về quê.Đáng chú ý, chính quyền xã Phước Chánh cho hay hiện vẫn còn đến 20 thanh niên, phụ nữ (trong số 87 người dân của xã) vẫn đang bị “kẹt” chưa được giải cứu.