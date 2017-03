Hơn 1.500 người Nghệ An lao động “chui” ở Angola

Trong đó, huyện Diễn Châu nhiều lao động nhất (3.500 người); tiếp đến là huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên mỗi huyện hơn 100 người. Hầu hết những lao động trên được các đường dây đưa sang Angola bằng đường du lịch (chi phí hơn 100 triệu đồng/người) rồi ở lại làm việc bất hợp pháp tại các công trường xây dựng, dịch vụ, buôn bán… và đều không có bảo hiểm.

Ông Nguyễn Đăng Dương, Trưởng phòng Lao động, Tiền lương, Tiền công, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, cho biết: “Bộ LĐ-TB&XH chưa cho phép bất cứ doanh nghiệp nào đưa lao động sang làm việc tại Angola. Hiện cơ quan chức năng không thể quản lý được bởi người lao động đi không trình báo và không làm thủ tục hồ sơ từ UBND xã hay Phòng, Sở LĐ-TB&XH. Họ chỉ cần có hộ chiếu đưa cho “cò” và các đường dây là “chạy” sang được Angola. Từ đầu tháng 3-2013 đến nay đã có 12 người lao động quê Nghệ An, Hà Tĩnh chết ở Angola, chủ yếu do bị sốt rét ác tính. Thời gian gần đây, nhiều lao động bị sốt rét ác tính từ Angola cũng đã về quê nhà chữa trị.

ĐẮC LAM