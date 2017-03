Hơn 20 năm sống không hộ khẩu

Nhiều người rơi vào trường hợp này đều được nhập hộ khẩu trở lại nhưng có một gia đình bảy người cứ phải mòn mỏi chờ đợi.

Gần sáu tháng qua, bà Tất Tô Nữ (tạm trú phường 9, quận 11, TP.HCM) đã có hàng chục lần tới lui công an phường và công an quận để được hướng dẫn thủ tục nhập hộ khẩu nhưng đến nay vẫn không có kết quả.

Trước đây, gia đình bà ở cùng cha mẹ và anh em tại căn nhà 38/75 Tuệ Tĩnh, phường 12, quận 11. Năm 1991, cha mẹ của bà mất, căn nhà duy nhất do cha mẹ bà để lại phải bán đi. Gia đình bà gồm năm người (vợ chồng bà và ba người con) phải thuê nhà hết người quen này đến người quen khác để ở và bươn chải. “Hiện giấy CMND cả nhà tôi đều đã hết hạn sử dụng nhưng chúng tôi không thể đổi lại vì không có hộ khẩu (hộ khẩu tại nhà cũ đã bị xóa). Từ chỗ đó công ăn việc làm hay việc thuê nhà ở trọ gặp rất nhiều khó khăn (về thủ tục đăng ký tạm trú). Đến nay gia đình tôi có thêm hai đứa cháu ngoại nhưng cháu chưa làm được khai sinh để đi học vì mẹ cháu không còn hộ khẩu. Con trai, con gái tôi lập gia đình cũng chưa làm được giấy chứng nhận kết hôn. Chúng tôi không biết phải làm sao nữa?” - bà Nữ nói trong nước mắt.

Bà Tất Tô Nữ và con trai đã rất đau khổ do không có hộ khẩu thường trú trong nhiều năm nay. Ảnh: TH.HIẾU

Ông Phạm Văn Nhớ, Phó Trưởng Công an phường 12 (quận 11), giải thích: “Gia đình bà Nữ bị xóa hộ khẩu thường trú từ năm 1991 vì vắng mặt tại địa phương trong một thời gian dài mà không trình báo. Khi nhận được yêu cầu nhập lại hộ khẩu của gia đình bà, phường đã xác minh sự việc và đã hướng dẫn bà lên công an quận nộp hồ sơ. Việc giải quyết cụ thể thế nào là thẩm quyền của công an quận”.

Tại Công an quận 11, một cán bộ tổ đăng ký hộ khẩu chỉ cho biết “quận đã tiếp nhận hồ sơ của bà Nữ và sẽ đề nghị cấp trên hướng dẫn cách xử lý”.

Đại tá Nguyễn Văn Dung, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH - Công an TP.HCM, đã làm chúng tôi khá bất ngờ với thông tin: Trước khi có Luật Cư trú (năm 2007), có nhiều trường hợp người dân bị xóa hộ khẩu chỉ vì vắng mặt tại địa phương quá sáu tháng không khai báo. Đến nay đa số trường hợp này đều đã được giải quyết nhập hộ khẩu trở lại với gia đình hoặc người thân quen. “Do gia đình bà Nữ có hộ khẩu gốc tại địa phương nên họ chỉ cần có người bảo lãnh vào một địa chỉ cụ thể nào đó là được giải quyết dễ dàng. Phòng sẽ hướng dẫn quận trợ giúp về hồ sơ để gia đình bà Nữ có hộ khẩu ngay sau khi được bà con, bạn bè… bảo lãnh theo đúng quy định” - Đại tá Dung hứa.

THÁI HIẾU