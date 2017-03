Hơn 200 thí sinh dự thi Bàn tay vàng ngành dệt may

(PL)- Ngày 28-3 tại TP.HCM, 225 thí sinh (gồm 36 thí sinh ngành sợi, 25 thí sinh ngành dệt và 164 thí sinh ngành may) đại diện cho 61 doanh nghiệp dệt may trong cả nước đã tham dự hội thi thợ giỏi Bàn tay vàng ngành dệt may Việt Nam lần thứ tư, do Tập đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức.

Các thí sinh đang làm bài thi. Ông Lê Trung Hải, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn - Trưởng ban tổ chức hội thi, cho biết thí sinh dự thi được tuyển chọn từ các hội thi cấp cơ sở cách đây ba tháng. Dự kiến, lễ trao giải sẽ diễn ra vào tháng 5-2010 tại Hà Nội. P.ĐIỀN