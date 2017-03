Hơn 30 năm không có hộ khẩu

Gửi thư đến Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Trường (92/2 ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết năm 1967 mẹ ông sinh sống và có tên trong tờ khai gia đình tại Hóc Môn. Một năm sau, ông ngoại dẫn mẹ ông về Bình Định và cắt luôn tên của mẹ ông trong tờ khai gia đình ở Hóc Môn.

Về Bình Định, mẹ ông cũng không đăng ký thường trú. Đến năm 1979, cha ông mất, mẹ ông đưa sáu anh em ông trở về ấp Tân Tiến (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) - nơi thường trú của gia đình ông ngoại (đã mất) ở cho đến nay.

Thời gian qua, các anh em ông muốn làm hộ khẩu nhưng sau nhiều lần liên hệ công an xã, công an huyện, anh em ông vẫn không thể làm được vì nơi đây không giải quyết vì hồ sơ, giấy tờ không đầy đủ, một số thì bị thất lạc.



Anh em ông Trường sống ở Hóc Môn đã lâu nhưng vẫn không thể làm hộ khẩu. Ảnh: NH

“Ba năm nay anh em tôi lên xã, xuống huyện nhưng nơi này chỉ nơi kia, không ai hướng dẫn cụ thể. Mới đây, tôi đến công an huyện lại lần nữa. Tại đây, anh công an chỉ xuống xã xin làm đơn xác nhận nơi thường trú cũ của cha tôi. Đến công an xã thì nơi này bảo tôi về Bình Định để xác nhận. Tuy nhiên, mẹ tôi rời Bình Định đã lâu, không nhớ được hiện nay thuộc phường, xã nào. Ngoài ra, cha tôi mất từ năm 1979, giờ tìm lại, địa phương đó nói cũng không biết. Với tình hình hiện nay, anh em tôi không thể làm hộ khẩu được…” - ông Trường than thở.

Một người em của ông Trường cho biết thêm: “Tất cả anh em có gia đình không ai có một giấy tờ tùy thân nào cả. Bản thân tôi có vợ đã bốn năm nay nhưng cũng không thể làm giấy đăng ký kết hôn. Hiện nay tôi đang phải thất nghiệp vì chỗ làm cũ đòi tôi phải cung cấp CMND họ mới tiếp tục cho tôi làm”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một cán bộ Công an xã Xuân Thới Đông cho biết đúng là gia đình ông Trường sinh sống tại địa phương trong căn nhà của ông ngoại ông này từ năm 1979 đến nay. Gia đình ông cũng có đến công an để xin làm hộ khẩu nhưng hồ sơ, giấy tờ của gia đình không đầy đủ khiến địa phương không biết cách nào giải quyết...

NGUYỄN HIỀN