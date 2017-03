Hơn ba năm chưa có giấy chủ quyền

Hàng chục hộ dân ở cao ốc Bigemco (2/2 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, TP.HCM) phản ánh việc họ về đây sinh sống đã hơn ba năm nhưng chưa được cấp giấy chủ quyền căn hộ.

Trước đây mỗi hộ có ký hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng và nhận căn hộ với Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp Bình Định (trụ sở 273 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định). Cuối năm 2006, người dân lần lượt nhận căn hộ và mỗi tháng đều đóng đầy đủ các khoản phí như: sử dụng thang máy, vệ sinh, giữ xe… Nhưng đã hơn ba năm mà người dân vẫn chưa nhận được giấy chủ quyền căn hộ. “Do không có giấy hồng nên chúng tôi không thể sang nhượng căn hộ cho người khác. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần, công ty cũng hứa khắc phục nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả” - một người dân nói.

Trần thạch cao trong phòng tắm của căn hộ A4, tầng 3 bị sập một lỗ to do bị nước thấm lâu ngày. Ảnh: T.NHÂN

Trong khi đó, cao ốc đang có dấu hiệu xuống cấp. Cụ thể: hệ thống ống nước sinh hoạt bị rò rỉ, nước chảy thấm vào tường các căn hộ gây tróc sơn; đoạn ống nước ở tầng hầm nhà để xe bị rò rỉ khiến nước chảy lênh láng dưới sàn. Những khi mưa lớn, nước từ sân thượng của tòa nhà chảy tràn xuống cầu thang bộ. Thang máy thường xuyên không hoạt động buộc người dân phải cuốc bộ nhiều tầng. Còn hầm rác tập thể do lâu ngày không dọn rửa nên bẩn thỉu, hôi thối…

Tình hình an ninh, trật tự nơi đây cũng chưa được đảm bảo. Người lạ có thể tự do ra vào tòa nhà để phát tờ rơi quảng cáo. Mới đây, một nhóm thiếu niên thường chạy xe vào nhà xe của tòa nhà để lạng lách, đùa nghịch. Nhân viên bảo vệ nhiều lần nhắc nhở nhưng đâu lại vào đấy. “Đa số người dân ở đây đều đi làm từ sáng đến tối mới về. Việc người lạ thường xuyên ra vào tòa nhà khiến chúng tôi cảm thấy không an tâm” - một người dân lo lắng.

PV đã tìm cách liên lạc với giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp Bình Định nhưng không thành công. Bà Nguyễn Thị Bạch Yến, nhân viên kế toán của công ty, người phụ trách việc thu các khoản tiền ở cao ốc, cho biết: “Tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo công ty về việc cấp giấy chủ quyền. Riêng về hệ thống ống nước, chúng tôi sẽ kiểm tra, khắc phục trong tuần này. Về an ninh trật tự, hầm rác..., chúng tôi sẽ liên hệ với công an khu vực, đội vệ sinh phường để phối hợp chặt chẽ hơn”.

THÀNH NHÂN - NGUYỄN ĐỨC