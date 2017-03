Hơn chục lần đập tường nhà người khác

Từ tháng 11-2013, cứ mỗi lần bày vật liệu ra sửa chữa nhà thì bà Lê Thị Sương (ấp 1, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) bị hàng xóm là bà Châu Thị Ba và Nguyễn Thị Liên qua quấy rối.

Lấn cấn từ phát mại

Năm 2010, căn nhà trên bị cơ quan thi hành án (THA) huyện Giá Rai phát mại để trả các món nợ của chủ nhà theo các bản án và quyết định của tòa án. Trong các chủ nợ có bà Ba, bà Liên và bà Nguyễn Thị Gắm. Sau đó, bà Gắm đã mua được nhà. Các chủ nợ thì được hoàn trả tiền theo tỉ lệ án tuyên nhưng phía bà Ba, bà Liên đã không đồng tình. Tháng 5-2011, bà Gắm được cấp giấy chứng nhận đối với nhà đất trên. Sau đó bà Gắm bán lại cho bà Sương, người ở gần nhà.

Điều đáng nói là khi hai bên tiến hành các thủ tục mua bán thì phía bà Ba và bà Liên ngăn cản do nghi ngờ việc xử lý vụ án trước đây có tiêu cực… Tháng 4-2013, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu kết luận “nghi vấn có tiêu cực trong việc THA căn nhà trên là không có cơ sở. Việc phát mại căn nhà của chủ cũ và chi trả theo tỉ lệ phần trăm cho các chủ nợ đã được THA huyện xử lý đúng pháp luật”. Tháng 9-2013, cục trưởng Cục THA tỉnh cũng có công văn khẳng định như Công an tỉnh Bạc Liêu, qua đó minh định việc mua nhà của bà Sương là hợp pháp, cần được pháp luật bảo vệ…

Một cảnh bà Ba dùng búa đập phá khi bà Sương sửa nhà được cộng tác viên ghi lại.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2013 đến nay, mỗi khi bà Sương tiến hành sửa nhà thì bà Ba và bà Liên cản trở. Hai bà đã dùng tay, chân, búa, cây gỗ để đập các bức tường mới xây và làm hư hỏng các mẻ hồ bê tông của bà Sương. Theo bà Sương thì đã có 19 lần bà bị quấy rối và hủy hoại tài sản, thiệt hại gần 10 triệu đồng. Ngày bà bị quấy rối gần nhất là ngày 23-7-2014. Công an xã Tân Phong đã lập 15 biên bản vi phạm và đã hai lần ra quyết định xử phạt hành chính bà Ba và bà Liên.

Thấy quá bất an, bà Sương đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng huyện Giá Rai và tỉnh Bạc Liêu nhưng mấy tháng nay vẫn chưa được trả lời.

Không khởi tố vì xã lập hồ sơ chưa chặt chẽ?

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về vấn đề trên, ông Phan Trường Giang, Viện trưởng VKSND huyện Giá Rai, xác nhận các hành vi của bà Ba, bà Liên theo các biên bản do xã lập có dấu hiệu phạm tội gây rối trật tự công cộng. Công an huyện Giá Rai cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với vụ gây rối này. Tuy nhiên, ông Giang cho rằng hồ sơ chưa chặt chẽ nên ông đã ra quyết định hủy quyết định khởi tố vụ án của Công an huyện Giá Rai. “Khi hồ sơ từ công an chuyển qua chúng tôi, bà Ba và bà Liên đã bị lập nhiều biên bản và bị xử phạt vi phạm hành chính một lần mà vẫn tái phạm. Thế nhưng quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hồ sơ chưa hợp pháp nên chúng tôi không thể phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án”.

Ông Đặng Thanh Truyền, Phó Trưởng Công an huyện Giá Rai, thông tin thêm: “Tuy các đương sự có hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác nhưng vì xã lập biên bản và xử phạt hành vi gây rối trật tự công cộng nên công an huyện đã căn cứ vào đó để truy cứu trách nhiệm hình sự tội gây rối trật tự công cộng. Việc chậm trả lời đơn của bà Sương là do công an huyện đang chờ VKS huyện phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án”.

TRẦN VŨ