Hơn mười năm bỏ quên vụ án

Năm 1996, khi còn là Đội trưởng Đội xây dựng số 2 của huyện Ngọc Hiển (Cà Mau), ông Nguyễn Văn Lập được UBND xã Viên An (huyện Ngọc Hiển) hợp đồng xây dựng khu phố chợ Ông Trang gồm có sáu căn nhà.

Vi phạm hợp đồng

Theo hợp đồng, xã có nhiệm vụ giao mặt bằng, ông Lập có trách nhiệm xây dựng nhà. Khi công trình hoàn tất, ông Lập được quyền bán nhà và thanh toán tiền mặt bằng cho xã. Lúc đó, do không đủ tiền đầu tư nên ông Lập đã nhờ ông C. (nguyên chủ tịch UBND xã Viên An) làm môi giới cho ông Lập vay tiền của ba anh em ông Trần Thanh Hùng.

Ông Lập đem thế chấp sáu căn nhà trong khu phố cho ba anh em ông Hùng, mỗi căn nhà được tính bốn lượng vàng 24K. Ba anh em ông Hùng đã đưa đủ cho ông Lập 24 lượng vàng 24K. Theo thỏa thuận, ông Lập phải trả lãi suất 4%/tháng và sau mười tháng sẽ thanh toán phần vốn, riêng phần lãi ba tháng đóng một lần. Nếu sau mười tháng mà ông Lập không hoàn trả vốn, lãi thì ba anh em ông Hùng được toàn quyền sử dụng sáu căn nhà trong khu phố chợ.

Ba tháng đầu, ông Lập có đóng lãi nhưng không đầy đủ. Đến đợt đóng lãi kế tiếp, ông Lập chỉ đưa hai triệu đồng rồi sau đó thôi luôn. Chờ đợi gần một năm vẫn chưa thấy ông Lập rục rịch gì, ba anh em ông Hùng đã nộp đơn khởi kiện đòi ông Lập trả nợ.

Từ dân sự chuyển sang hình sự

Xử sơ thẩm, TAND huyện Ngọc Hiển buộc ông Lập phải hoàn trả cho ba anh em ông Hùng số tài sản đã vay nhưng lại không đề cập đến phần lãi mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng. Không đồng ý, ba anh em ông Hùng kháng cáo.

Bản án phúc thẩm ngày 15-1-1999 của TAND tỉnh Cà Mau đã hủy toàn bộ án sơ thẩm của TAND huyện Ngọc Hiển, chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan điều tra huyện làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của ông Lập vì cùng thời điểm này có nhiều đơn của các cá nhân và tổ chức kinh tế kiện ông Lập nợ tiền vật liệu xây dựng.

Ngay sau đó, Công an huyện Ngọc Hiển đã khởi tố ông Lập về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 12-2-1999, do ông Lập bệnh nặng nên cơ quan này đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra.

Chờ chỉ đạo của tỉnh

Cuối năm 2006, sau hơn bảy năm không thấy công an huyện điều tra lại vụ án, ba anh em ông Hùng đã cầu cứu đến VKSND tỉnh Cà Mau. Theo hướng dẫn của VKS tỉnh, ông Hùng quay trở lại công an huyện và được biết cơ quan này đang điều tra.

Song lại thêm ba năm trôi qua mà vụ án vẫn không tiến triển. Những căn nhà trong khu phố chợ Ông Trang bị bỏ hoang hơn mười năm trời. Theo ông Văn Hoàng Phong - Chủ tịch UBND xã Viên An, sáu căn nhà trên đã được đem hóa giá nhưng chỉ bán được một căn. Hiện ông Lập vẫn còn nợ UBND xã hơn 30 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên, thượng tá Nguyễn Văn Tươi, Trưởng Công an huyện Ngọc Hiển, cho biết: Do năm 2004 chia tách huyện mà Công an huyện Ngọc Hiển cũ không bàn giao lại vụ án, lại làm thất lạc hồ sơ nên Công an huyện Ngọc Hiển mới không nắm được diễn tiến.

“Tôi chỉ mới về nhận nhiệm vụ năm 2008 và chưa nghe báo cáo vụ việc trên. Đến khi nhận được phản ánh của ba anh em ông Hùng, tôi đã điều tra, xác minh lại. Ngày 10-7-2009, tôi đã ký công văn xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan điều tra công an tỉnh. Sau khi có chỉ đạo cụ thể, tôi sẽ xử lý ngay vụ án, không để kéo dài thêm nữa” - thượng tá Tươi nói.