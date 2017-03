Hơn nửa đời người mơ giấy tùy thân

Cần có người bảo lãnh nhập hộ khẩu Trường hợp của ông Minh không khó để giải quyết, chỉ cần ông tìm được người bảo lãnh là công an cho ông nhập hộ khẩu ngay. Trước mắt, Công an phường sẽ xác nhận đơn trình bày hoàn cảnh của gia đình ông Minh để con trai ông có thể dùng nó xin việc trong khi chờ có hộ khẩu để làm CMND. Trung tá NGÔ XUÂN THỌ,

Trưởng Công an phường Nguyễn Cư Trinh Trên địa bàn phường có một bộ phận lớn dân nghèo tứ xứ về đây sinh sống từ sau giải phóng. Đối với trường hợp của ông Minh, phường xác nhận ông đã sinh sống tại hẻm 185 lâu nay và hai cha con ông đều sống hiền lành, không vi phạm pháp luật gì. Ông NGUYỄN ĐÌNH NAM,

Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Cư Trinh