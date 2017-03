Hợp lực ‘săn’ tội phạm trên mạng xã hội

• Sáng 5-12, xác một con trâu bị tai nạn trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn qua phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương) bị một nhóm người tranh nhau xẻ thịt. Vụ việc được người dân quay lại clip, đăng trên trang Facebook Dũng Đinh. Clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bức xúc của cư dân mạng. Công an địa phương đã vào cuộc làm rõ những người tham gia xẻ thịt trâu để xem xét xử lý. • Cuối tháng 10, một clip được facebooker đưa lên mạng, trong đó nhóm “giang hồ nhí” của Nhí Tino, Bà Dãnh đã đánh và bắt một nữ sinh liếm chân. Công an huyện Nhà Bè đã mời 14 người liên quan đến trụ sở làm việc. • Ngày 24-10, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một cô giáo mầm non tát mạnh vào miệng một trẻ. Ông Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè, Trà Vinh, cho biết qua xác minh, vụ việc xảy ra tại Trường Mầm non thị trấn Cầu Kè. Cô giáo đánh trẻ đã nhận lỗi và ngay lập tức bị đình chỉ công tác.