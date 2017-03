Hộp thư bạn đọc từ ngày 20-3 đến nay

Từ ngày 20-3 đến nay, báo Pháp Luật TP.HCM đã nhận được đơn, thư của các bạn đọc sau:

Bà Cù Thị Hảnh (phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM); ông Ngô Vi Dân (phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng); ông Nguyễn Văn Phúc (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM); ông Phạm Anh Toản (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM); ông Vũ Đình Kim Duyên (phường Tân Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM); ông Trần Quốc Độ (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Tập thể người dân huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp; bà Nguyễn Ngọc Mai (xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An); bà Huỳnh Mai Trâm (phường 12, quận 4, TP.HCM); người dân đường 12, khu phố 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM); bà Phạm Thị Kim Ngân (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai); ông Trần Còn (xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa); ông Nguyễn Văn Bé (phường 2, TP Sóc Trăng); bà Nguyễn Thị Lan (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM); ông Nguyễn Hùng (cán bộ về hưu huyện Châu Phú, tỉnh An Giang); một sinh viên mới ra trường ở Bến Tre;

Người dân sống tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận; người dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang; người dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương; người dân TP Long Xuyên, tỉnh An Giang; phụ huynh có con học trường THPT Giồng Ông Tố, quận 2, TP.HCM; ông Hồ Hoàng Lâm (phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An); bà Nguyễn Thị Đét (phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An); ông Nguyễn Văn Minh (TP Hà Nội); ông Nguyễn Văn Chiến (TP Tân An, tỉnh Long An);

Người dân phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; người dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; bà Nguyễn Thị Hương (phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM); bà Huỳnh Thị Kim Hạnh (phường 2, quận 10, TP.HCM); bà Đinh Thị Tuyết Mai và ông Đinh Văn Dinh (phường 7, quận 3, TP.HCM); bà Trần Thị Dung (phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM); ông Nguyễn Văn Thanh (phường 5, quận 11, TP.HCM); ông Tăng Văn Tín (xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Lắk); bà Hồ Thị Ngọc Liên (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Bà Nguyễn Hoàng Khanh (phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương); ông Trần Kim Thông (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM); ông Đỗ Hiền Nhơn (phường 1, quận 8, TP.HCM); bà Nguyễn Kim Ly (thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang); công ty TNHH Thanh Nguyên (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận); bà Ngô Thị Dục (phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM); bà Phan Thị Tầm (phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương); bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (phường Phước Bình, quận 9, TP.HCM); ông Phan Ngọc Thanh (phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Bà Chung Thị Tường Vi (phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông); Ni sư Thích Nữ Huệ Liên (phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang); bà Huỳnh Thị Ngọc Phượng (xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương); ông Võ Văn Long và bà Tô Vũ Thị Hạnh Thảo (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương); bà Phan Thị Riếu (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Ông Nguyễn Đại Chiêu (phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM); bà Nguyễn Thị Loan (phường 9, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); bà Trần Thị Tuyết Nhung (xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP.HCM); bà Nguyễn Kim Oanh (phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

