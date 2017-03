Hộp thư bạn đọc từ ngày 27-2 đến 4-3-2017

Trong tuần qua, từ ngày 27-2 đến 4-3-2017, báo Pháp Luật TP.HCM đã nhận được đơn, thư của các bạn đọc sau:

Ông (bà) Nhan Hữu Hạnh (138/18 Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh (309/2 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân Bình, TP.HCM); ông Hồ Thanh Đồng (23/9C Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM); ông Hồ Thanh Trạng (645/28/3 khu phố 2, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM); ông Nguyễn Văn Đức (35/2E Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM); ông Sơn Xâm (Sơn Sâm) (ấp Xung Thum A, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng).

Bà Vũ Thị Thắm (98/34/32 khu phố 3, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai); ông Bùi Minh Triều (xã Định Trung, huyện Bình Đại, Bến Tre); ông Huỳnh Hữu Công (đường 37 thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu); 37 người dân chuyên kinh doanh mua bán gạo ở khu vực Bà Đắc, xã An Cư, huyện Cái Bè, Tiền Giang; ông Nguyễn Văn Tính (tổ 2, ấp Suối Cát 2, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai); ông Bùi Văn Phước (102 Hòa Bình, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM).

Tập thể người lao động Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Séc (Bà Rịa-Vũng Tàu); ông Nguyễn Văn Quắn (ấp Tân Điền, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre); ông Nguyễn Võ Thành An (217 tổ 1, ấp 2, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, Đồng Nai); ông Nguyễn Sĩ Dục và bà Nguyễn Thị Hải (Liêm Định, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, Bình Định); bà Nguyễn Thị Hoàng Yến (747B Bến Bình Đông, phường 13, quận 8, TP.HCM); ông Nguyễn Vĩnh Phúc (KI - Lê Văn Hưu, phu phố 3, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận); ông Cao Văn Sây (khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, An Giang).

Một số tài xế xe buýt chạy tuyến Bến xe Chợ Lớn (TP.HCM); bà Nhạc Thị Mai (số 10, tổ 9, ấp Đồng Sặc, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương); bà Nguyễn Thị Thúy Hiền (ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, Long An); ông Cao Tấn Bình (khu phố 3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương); ông Lâm Thị Đal (khóm Tâm Trung, phường 10, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng); ông Võ Huy Phong (tổ 6, khóm Bình Long 4, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang); bà Đinh Thị Tuyết Mai và ông Đinh Văn Dinh (44/003 Nguyễn Thông, phường 7, quận 3, TP.HCM); ông Hồ Văn Thảo (ấp 10, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, Bến Tre).

Một giáo viên xin giấu tên ở huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, bà Lê Thị Bạch (ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang); ông Trần Hữu Nghiệp (tổ 6, khu phố 2, phường Phước Trung, TP Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu); bà Văn Ngọc Thùy Dương (phường 11, quận 6, TP.HCM); ông Bùi Ngọc Thành (ấp Mới Một, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM); ông Tô Thiên Phong (13A Hùng Vương, phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau); bà Nguyễn Kim Chi (166/12A Thích Quảng Đức, phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM); ông Đỗ Văn Năm (103 Rạch Cùng, phường 7, quận 8, TP.HCM); người dân hẻm 57 đường 42, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức; bà Trần Thị Xi (ấp Mới 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

• Bạn đọc cần phản ánh, cung cấp thông tin vui lòng liên hệ điện thoại: 0982000333 - (08) 39919613; email: banbandoc@phapluattp.vn.

BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM