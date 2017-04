Hộp thư bạn đọc từ ngày 27-3 đến 10-4

Trong thời gian qua, từ ngày 27-3 đến 10-4-2017, báo Pháp Luật TP.HCM đã nhận được đơn, thư của các bạn đọc sau:

Ông Nguyễn Thành Bê (phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang); ông Tăng Văn Khánh (xã Tân Hội, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long); ông Nguyễn Văn Phúc (phường 2, quận 5, TP.HCM); ông Nguyễn Dương Trung Hiếu (phường 12, quận 4, TP.HCM); bà Huỳnh Thị Thu Trang (phường Bình An, quận 2, TP.HCM); ông Nguyễn Xuân Lợi (phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Bà Hoàng Thị Tiến (phường 9, quận 5, TP.HCM); ông Lưu Văn Tệt (phường 2, quận 11, TP.HCM); ông Phan Quí (phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM); ông Trần Trọng Đình (xã Bình Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); ông Trương Hữu Hạnh, bà Trương Hữu Thủy, bà Nguyễn Thị Tâm (phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM); bà Phan Thị Riếu (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM); bà Huỳnh Thị Thúy Loan (phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM); bà Huynh Thị Thu Thủy (xã Lục Sỹ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Ông Võ Văn Anh (phường 15, quận 10, TP.HCM); bà Võ Ngọc Vân (xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long); bà Tăng Thị Tiên (phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long); bà Đinh Thị Nhanh (phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long); người dân khu phố 1, phường Tân Thới Nhì, quận 12; ông Nguyễn Văn Chặt (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM); ông Lư Thanh Bình (phường 15, quận 4, TP.HCM); ông Văn Khịa (xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An); Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại An Phúc An (quận 1, TP.HCM); ông Đặng Nguyễn Anh Vũ (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM).

Ông Văn Thành Long (xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang); ông Phạm Hữu Chương (xã Cam Phức Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa); bà Hứa Thụy Diễm Thúy (phường 2, TP Socs Trăng, tỉnh Sóc Trăng); ông Nguyễn Văn Xuân (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ); bà Dương Thị Ten (phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ); bà Nguyễn Ngọc Thủy (thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước); bà Nguyễn Thị Vân Hà (xã Thạnh Mỹ, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Ông Đặng Xuân Uyên (phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM); bà Lê Ngọc Tú Uyên (xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp); ông Nguyễn Văn Quynh (phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM); bà Nguyễn Thị Bảy (phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM); ông Tăng Mỹ Lợi (phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long); ông Nguyễn Minh Khánh (phường 8, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre); ông Lê Văn Sáu (xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp); bà Trần Thị Ẩn (xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang).

Bà Trần Thị Xi (xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM); ông Lưu Thủy Bá (thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng); ông Huỳnh Văn Toàn (quận 10, TP.HCM); ông Nguyễn Viết Lượng (phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau); ông Huỳnh Lâm (thị xã Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng); bà Phan Thị Quá (phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long); bà Nguyễn Thị Thu Ba (xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An); bà Nguyễn Ngọc Thi (xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre); một số người dân huyện Cần Giờ, TP.HCM; một số hộ dân có đất bị quy hoạch tại khu phố Tân Quý, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

