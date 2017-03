Hộp thư bạn đọc từ ngày 6-3-2017

Trong tuần qua, từ ngày 6-3-2017, báo Pháp Luật TP.HCM đã nhận được đơn, thư của các bạn đọc sau:



Bùi Thành Thật (ấp Tắc Thủ, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau); bà Lê Kim Loan (76 Nguyễn Thị Bảy, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An); ông (bà) Đỗ Thủy (tổ 1, thôn Bàu Điển, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); bà Lê Thị Đức Hồng (thôn Hiệp Thuận, xã Tân Hải, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận); bà Phạm Thị Liên (8/4 Đồng Đen, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM); Lê Khắc Thường (130 Bình Thủy, ấp An Lợi, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh); Công ty Tân Dung Huy (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định); bà Nguyễn Thị Mai Hương (phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM).

Bà Trịnh Thị Hồng Hạnh (phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM); bà Nguyễn Thị Tuyết Hương (phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM); Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nam Minh (quận Bình Tân, TP.HCM); ông Nguyễn Thanh Phong (phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM); các hộ dân dọc tuyến đường Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM; bà Trần Thị Khoảng (phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang); bà Bùi Thị Kim Liên (thôn 3, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk).

Ông Nguyễn Văn Hòa (lô D Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, TP.HCM); bà Nguyễn Thị Kim Chi (phường 14, quận 10, TP.HCM); bà Liên Siêu Chiên (phường 3, quận 11, TP.HCM); Lý Nhã Kỳ (247A/31 Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận Phú Nhuận, TP.HCM); ông Danh Thi (khu phố 4, phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang); ông Nguyễn Văn Quyện (335Bis Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP.HCM); bà Huỳnh Minh Nguyệt (phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM); đại diện những nhân viên trong ngành y tế ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Một phụ huynh có con đang học lớp 12 Trường THPT Giồng Ông Tố (quận 1, TP.HCM); một người dân ở Bình Thuận; ông Ngô Văn Phấn (217 Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, TP.HCM); ông Trần Châu Tuấn (tổ 43, phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM); bà Nguyễn Thị A (chợ Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp); bà Phạm Thị Minh Nguyên (phường Tân Biên, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); ông Trần Văn Tuấn (phường 5, quận 6, TP.HCM).

Ông Huỳnh Văn Đẩu (ấp Chánh, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre); ông Bùi Minh Luân (ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP.HCM); bà Trịnh Kim Liên (khóm 3, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long); bà Châu Thị Hoa (tổ 10, khu 2, phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương); ông Võ Thế Hẹn (ấp Bến Kè, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An).

Ông Nguyễn Văn Hớn (tổ 40, khóm 5, phường 6, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); bà Đặng Thị Kim Tú (phường 11, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng); bà Lâm Kim Linh (phường 5, quận 3, TP.HCM); ông Nguyễn Thanh Vũ (ấp Đồng Sặc, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương); ông Đỗ Hữu Môn (ấp Việt Tân, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước); ông Trần Ngọc Thạch (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM); ông Hoàng Mạnh Tường (khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM); ông Võ Huy Phong (tổ 6, khóm Bình Long 4, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang); ông Phan Viết Phúc (thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông).

