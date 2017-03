HTX bán tuyến trái phép, địa phương… bó tay?

Ông Lê Long Huỳnh (huyện Tân Trụ, Long An, xã viên HTX Vận tải Thủy bộ Vĩnh Hưng) vừa gửi đơn tố cáo đến Sở GTVT tỉnh Long An liên quan việc mua bán tuyến trái phép tại HTX này.

Bán xe, bán luôn tuyến

Theo nội dung tố cáo, năm 2010, ông Nguyễn Thành Miên (thời điểm đó là phó chủ nhiệm HTX) trong quá trình bán xe cho bà Nguyễn Thị Hồng Huệ (Tân Trụ) với giá hơn 400 triệu đồng đã bán luôn tuyến xe khách Vĩnh Hưng - Tân Trụ mà HTX giao cho ông Miên trước đó. “Tôi đã nhiều lần khiếu nại việc mua bán tuyến trái phép, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì bà Huệ vẫn đang tiếp tục khai thác tuyến nói trên mà chưa bị ai xử lý” - ông Huỳnh nói.

Cũng theo ông Huỳnh, phòng Quản lý phương tiện và người lái - Sở GTVT tỉnh Long An đã có văn bản trả lời khiếu nại của ông, khẳng định những bằng chứng mà ông Huỳnh cung cấp đã thể hiện dấu hiệu mua bán tài chuyến Vĩnh Hưng - Tân Trụ giữa ông Miên và bà Huệ. Sau đó, tại buổi đối thoại giữa UBND huyện Vĩnh Hưng với ông Huỳnh, ông Phạm Văn Cảnh, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, cũng nói việc mua bán tài chuyến trong hoạt động vận tải là vi phạm các quy định pháp luật.

Trao đổi qua điện thoại với PV báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thành Miên, hiện là chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Vận tải thủy bộ Vĩnh Hưng, xác nhận thời điểm đó ông bán xe kèm theo tuyến xe cho bà Huệ. Khi PV hỏi: “Ông có biết việc mua bán tuyến không thông qua cơ quan chuyên môn là vi phạm pháp luật không?”, ông Miên nói nhiều xe khác cũng bán xe bán luôn tuyến chứ không riêng gì trường hợp của ông.





Sau ba năm, vụ bị mất tài chuyến của ông Huỳnh vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Ảnh: CHÂU SƠN

UBND tỉnh chỉ đạo sớm giải quyết vụ việc

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh trường hợp “Có xe mà không được chạy” của ông Lê Long Huỳnh, cũng liên quan đến HTX Vận tải thủy bộ Vĩnh Hưng. Sau khi báo thông tin, Sở GTVT tỉnh Long An cùng UBND huyện Vĩnh Hưng đã sắp xếp cho ông Huỳnh được chạy năm tài chuyến/tháng (tuyến Vĩnh Hưng - Tân Trụ) từ 15 tài chuyến/tháng của bà Huệ.

Tuy nhiên, không lâu sau ông Huỳnh lại phải tiếp tục “trùm mền” chiếc xe mà ông vừa bỏ cả trăm triệu đồng sửa chữa do bị HTX nói trên thu hồi phù hiệu, không cho hoạt động. Ông Huỳnh khiếu nại vụ việc nhiều lần đến nhiều cơ quan nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Trong lần HTX họp xã viên về việc cho ông Huỳnh tiếp tục chạy lại năm tài chuyến/tháng, các xã viên đều không có ý kiến, chỉ bà Huệ không đồng ý chia tài này dù trước đó đã mua trái phép tuyến xe này.

Trao đổi với người viết, đại diện Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Vĩnh Hưng thông tin phòng này đang tiếp tục mời các bên làm việc để giải quyết sớm cho ông Huỳnh có tài chuyến chạy xe, cũng như tiếp tục xem xét hành vi mua bán tài chuyến nói trên.

Ông Đặng Hoàng Tuấn, Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Long An, cũng nói hành vi mua bán tuyến nói trên là có dấu hiệu vi phạm, tuy nhiên hiện các văn bản hiện hành không nói rõ việc xử lý hành vi mua bán tuyến ra sao nên chưa thể xử lý vụ việc này. “Chúng tôi vừa làm việc với huyện Vĩnh Hưng, việc tiếp tục sắp xếp tài chuyến cho trường hợp của ông Huỳnh thuộc trách nhiệm của UBND huyện Vĩnh Hưng” - ông Tuấn nói.

Vụ việc của ông Huỳnh đã kéo dài ba năm nay, mới đây UBND tỉnh Long An đã có công văn chỉ đạo Sở GTVT tỉnh Long An và UBND huyện Vĩnh Hưng kiểm tra, xử lý theo quy định và sớm có báo cáo cụ thể cho chủ tịch UBND tỉnh Long An.