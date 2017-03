Hùn mua nhà, giờ kẹt cứng!

Đầu năm 1996, ông Nguyễn Văn Cư (ngụ quận 10, TP.HCM) hùn tiền với bà Đỗ Thị Nga (ngụ Hải Dương) mua một căn nhà ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) theo tỷ lệ góp vốn 80-20. Việc hùn hạp có làm hợp đồng bằng văn bản.

Suýt mất nhà mua chung

Tuy nhiên, trên giấy tờ thì bà Nga đứng tên làm chủ sở hữu nhà. Đầu năm 2003, do có một số hành vi sai phạm trong quá trình kinh doanh, bà Nga bị Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xử phạt ba năm tù (cho hưởng án treo) và phải liên đới bồi thường cho Công ty Lương thực tỉnh An Giang hơn tám tỷ đồng.

Để đảm bảo việc thi hành án (THA), cơ quan THA tỉnh An Giang đã kê biên căn nhà mà bà Nga mua chung với ông Cư nêu trên. Tháng 7-2003, sau khi kê biên nhà, THA An Giang đã có công văn ủy thác và chuyển toàn bộ hồ sơ cho THA TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) giải quyết. Đến ngày 7-7-2003, THA TP Hải Dương đã ra quyết định thi hành bản án trên để thi hành toàn bộ nghĩa vụ của bà Nga.

Nghe “hung tin” trên, ông Cư đã nộp đơn khởi kiện bà Nga ra tòa để đòi lại phần giá trị nhà của mình. Tháng 7-2006, TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã xử sơ thẩm cho phép ông Cư được quyền sở hữu 80% căn nhà, còn bà Nga thì 20% ngôi nhà. Tháng 9-2006, TAND TP.HCM đã xử phúc thẩm vụ án và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Khóc ròng vì THA đẩy qua đẩy lại

Để bảo đảm quyền lợi của mình, ông Cư đã nộp đơn yêu cầu cơ quan THA phân chia nhà theo tỷ lệ mà án tòa đã tuyên. Đến giai đoạn này, THA dân sự quận Bình Thạnh (TP.HCM) vào cuộc. Tuy nhiên, theo cơ quan này thì việc chia nhà bị vướng lệnh kê biên nêu trên của THA An Giang.

Để gỡ vướng, THA quận Bình Thạnh đã đề nghị THA An Giang và THA Hải Dương phối hợp việc THA. Tháng 7-2007, THA An Giang cho biết mình “không có trách nhiệm” vì “đã ủy thác hồ sơ cho THA TP Hải Dương”. Tháng 11-2007, THA TP Hải Dương cũng cho biết mình “không có trách nhiệm” với lý do không biết gì về quyết định kê biên nhà của THA An Giang.

Hỏi qua hỏi lại không kết quả, THA quận Bình Thạnh đành bó tay, còn ông Cư thì nhiều lần đề nghị THA An Giang giải tỏa lệnh kê biên. Song THA An Giang đã từ chối giải quyết đơn yêu cầu của ông Cư. Theo THA An Giang, việc thi hành bản án phúc thẩm là nhiệm vụ của THA Bình Thạnh nên họ không có thẩm quyền giải quyết.

Ngày 23-7 vừa qua, Cục THA dân sự (Bộ Tư pháp) đã có văn bản hướng dẫn cách tháo gỡ các vướng mắc liên quan. Theo Cục, sau khi đã ra quyết định THA, nếu thấy cần ủy thác thì cơ quan THA phải ra quyết định thu hồi quyết định THA trước đó rồi mới ủy thác. Như vậy, THA An Giang đã làm không đúng quy định nếu vào ngày 17-6-2003 đã ủy thác cho Hải Dương thi hành một phần bản án nhưng 10 ngày sau đó mới ra quyết định thu hồi một phần quyết định THA. Mặt khác, đối với trường hợp có nhiều người phải THA hoặc tài sản, thu nhập của họ ở nhiều địa phương khác nhau, cơ quan THA có quyền ủy thác từng phần cho cơ quan THA nơi đó. Trong vụ này, THA An Giang cần thu hồi quyết định ủy thác đã ban hành vì không cần ủy thác lại cho THA TP Hải Dương thi hành.

Về quyết định kê biên ngày 10-5-2004 của THA An Giang, do bà Nga đang phải THA nên cơ quan THA không thể giải tỏa việc kê biên tài sản của bà. Tuy nhiên, THA An Giang cần phải xác định cụ thể các tài sản kê biên của bà Nga. Nếu các tài sản riêng này không đủ để thi hành thì xử lý tài sản chung của bà Nga với người khác. Đối với tài sản thuộc sở hữu chung, các đồng sở hữu được ưu tiên mua lại theo giá đã định.

Mới đây, khi trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo THA quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết “sẽ phối hợp với THA An Giang để giải quyết dứt điểm vụ việc”.