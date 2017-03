'Hung thần' chở công nhân tung hoành trên quốc lộ 1A

Ông Củ Phát Nghiệp (Chủ tịch Công đoàn công ty Pouyuen): Chấn chỉnh tình trạng phóng nhanh sau vụ tai nạn ngày 23-2 Hiện tại công ty đang có 396 xe đưa rước công nhân về các tỉnh Long An, Bến Tre, Tây Ninh, Đồng Tháp… Tất cả các xe đều là xe hợp đồng được kí kết với các hợp tác xã hay tư nhân bên ngoài. Từ sau khi vụ tai nạn xảy ra vào ngày 23-2 , chúng tôi đã có cảnh báo với phía tài xế của các xe, cũng đã có kiến nghị với ban giám đốc giám sát chặt chẽ các xe đưa rước về tình trạng các xe chạy nhanh, giành đường vượt ẩu; đồng thời thường xuyên mời các chủ xe đến họp để trao đổi về vấn đề đảm bảo sinh mạng cho công nhân. Nếu thật sự vi phạm sẽ chấm dứt hợp đồng với các chủ xe đó.

Về việc các xe chở quá số người quy định là do tâm lý công nhân muốn về sớm nên họ cứ thấy xe nào chạy trước là lên gây ra việc quá tải, trường hợp đó công ty cũng có trao đổi với tài xế nếu thấy xe đủ người thì đóng cửa để không cho công nhân lên nữa. Còn việc tài xế vi phạm và bị phạt thì họ phải chịu trách nhiệm. Ông Đinh Hoàng Linh- Đội trường đội Thanh niên xung phong: Từ sau vụ tai nạn vào ngày 23-2, chúng tôi tăng cường thêm lực lượng ở các chốt giao thông trước cổng công ty. Giờ cao điểm có thể lên đến 37 quân từ trong công ty rải dọc ra tới phía các cổng phụ, cổng chính… Buổi sáng, trước cổng chúng tôi bố trí từ 6- 7 người để phân luồng giao thông, còn buổi chiều thì khoảng 5 người (2 người ngay cổng và 3 người ở ngoài mé đường giao với QL1A để phối hợp với lực lượng CSGT). Từ đó, tình hình di chuyển của công nhân trước cổng công ty đã vào nể nếp hơn, xe đưa rước công nhân cũng đã tuân thủ quy định chứ không phóng nhanh như trước nhiều. Nếu trường hợp chúng tôi phát hiện xe chở quá số người quy định thì sẽ báo với lực lượng CSGT để họ xử lí vì chúng tôi không có thẩm quyền kiểm tra và xử lí xe. Rất nhiều trường hợp đã bị CSGT xử phạt vì vi phạm các lỗi như chở quá người, chạy xe quá tốc độ… Đối với những xe đưa rước không chấp hành mệnh lệnh dừng xe để kiểm tra hay vượt quá số người quy định, Đội CSGT An Lạc (thuộc PC67) sẽ truy đuổi bằng xe mô tô.