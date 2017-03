Hướng dẫn dân cách báo tin “đinh tặc”

Nhà tôi ở quận 9 và hằng ngày tôi phải chạy xe qua cầu Sài Gòn để đi làm ở quận 3. Mới đây, tôi có công chuyện nhà nên buổi trưa phải chạy xe về. Mới vừa xuống dốc cầu thì xe tôi bị dính đinh ở bánh sau làm tôi loạng choạng mất tay lái, té ngã xuống đường đau điếng. Khi tôi chưa kịp hoàn hồn thì chiếc xe phía sau do không thắng kịp nên tông luôn vào xe tôi và chị phụ nữ trên xe cũng bị té ngã theo. Sự cố này khiến các xe phía sau bị ùn lại và có một anh nào đó tới phụ hai chúng tôi đỡ xe lên và giúp đưa xe vào lề đường.

Bấy giờ, tôi mới phát hiện mình bị rách áo, quần, trầy xước hết tay, chân; chị kia cũng “te tua” không kém. Tôi phải lúi cúi xin lỗi và giải thích với chị là mình bất ngờ bị thủng bánh xe. Chị kêu tôi mò lấy đinh ra, nếu không khi dẫn bộ đinh sẽ xé nát ruột xe thì chỉ có nước thay ruột mới. Giữa trưa nắng gắt mà tôi phải mò mẫm tìm đinh nhưng không có kết quả. Nhìn quanh tôi không thấy tiệm sửa xe cũng không thấy thông báo nào để nhờ người của chính quyền tới vá xe giúp. Bực tức, mệt mỏi, tôi hì hục nổ máy dẫn xe đi tìm chỗ vá và phải hơn 10 phút sau tôi mới đến được tiệm vá xe. Ruột xe của tôi đã bị xé nát một khúc dài khoảng 9 cm! Người vá xe lôi ra một cây đinh hình thoi và đề nghị tôi thay ruột mới giá 120.000 đồng (ruột xe 100.000 đồng, tiền công 20.000 đồng). Không còn cách nào khác, tôi bấm bụng thay luôn và sau này tôi mới biết giá đó mắc gấp đôi giá ngoài thị trường.

Một “đinh tặc” bị bắt ở Bình Dương với nhiều miếng kẽm, kềm cắt đinh. Ảnh: Võ Bá

Tôi tin chắc trước giờ có rất nhiều người là nạn nhân của “đinh tặc”. Vậy sao công an lại nói không thể xử hình sự “đinh tặc” do không tìm được người bị hại? Nếu cho rằng người dân vì sợ phiền hà nên không trình báo thì theo tôi là không thỏa đáng. Bởi lẽ lúc cán đinh tôi rất muốn báo công an nhưng không biết báo công an nào, ở đâu, lại nữa tôi còn phải lo tìm chỗ vá... Khi xác định nạn rải đinh đang rộ lên, tại sao công an phường không tổ chức gắn ở hai đầu cầu bảng thông báo số điện thoại, địa chỉ cơ quan để người dân dễ dàng trình báo? Nếu chủ động vậy thì có phải công an đã có danh sách những nạn nhân của “đinh tặc” để khi cần họ sẽ cùng với công an trị bọn chúng? Thêm một cách nữa, nhất là ở những nơi có lực lượng vá xe miễn phí của quận đoàn, khi vá xe thì lực lượng này sẽ đồng thời ghi nhận thông tin về người bị nạn để cung cấp trở lại cho cơ quan công an.

LÊ ĐỨC TRÀ MY (Quận 9, TP.HCM)