Hướng dẫn hồ sơ cấp định mức nước chưa thống nhất

Ngoài ra, việc thu tiền nước hằng tháng không theo ngày nhất định khiến người dân gặp khó khăn trong việc quản lý lượng nước tiêu thụ. Ở đầu hẻm, van khóa nước bị lấp, khi đường ống nước trong hẻm bị bể thì phải khóa toàn bộ tuyến ống đường Lê Đình Cẩn gây bất tiện cho người dân trong khu vực. Cuối đường ống nước của hẻm lại không có van xả nên nước không đảm bảo vệ sinh. Giữa công ty và phường có cách hướng dẫn khác nhau về việc làm hồ sơ cấp định mức nước cho người nhập cư, sinh viên và người lao động thuê nhà khiến người dân chưa thể hoàn thiện hồ sơ.

Một số người dân ở hẻm 116, đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân

Bà LÊ THỊ THANH TÂM, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, trả lời: Về việc in giấy báo tiền nước trên máy đọc số cầm tay, do còn một số hạn chế trong quá trình thử nghiệm trước đây nên công ty đang hoàn thiện để đưa vào sử dụng lại trong thời gian tới. Công ty sẽ thông báo cho người dân biết ngày ghi và thu tiền nước hằng tháng cụ thể. Tại đầu hẻm trên, công ty đã lắp đặt van đóng mở nhưng do lâu ngày nên bị lấp khuất. Công ty sẽ cử người xuống khắc phục việc này.

Hiện nay, công ty đang thực hiện lắp đặt tuyến ống trên đường Chiến Lược và có thiết kế van xả nước, sau khi hoàn thành đường ống này thì công ty sẽ đấu nối thông mạng với tuyến ống ở hẻm 116 và hẻm 441, 443. Như vậy khi đường ống nào có sự cố về chất lượng nước, công ty chúng tôi sẽ xử lý các tuyến ống liên thông. Thời gian tới, công ty sẽ gửi công văn đến UBND phường Tân Tạo để thống nhất các nội dung liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ cấp định mức nước cho người dân.

NGUYỄN HIỀN ghi