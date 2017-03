Hướng dẫn thuế xúi giục dân nói dối!

Chi cục Thuế quận Bình Tân từng bị tòa hủy thông báo nộp thuế Liên quan đến việc thu thuế TNCN đối với hợp đồng ủy quyền, Chi cục Thuế quận Bình Tân từng bị TAND quận Bình Tân xử thua kiện. Vậy sao chi cục vẫn tiếp tục thu thuế của bà Bùi Kim Thúy cũng thuộc trường hợp tương tự? Rất tiếc, Chi cục Thuế quận Bình Tân đã từ chối trả lời câu hỏi này của báo Pháp Luật TP.HCM. Ngày 3-7-2012, TAND quận Bình Tân đã tuyên xử hủy thông báo nộp thuế TNCN ngày 13-10-2011 của Chi cục Thuế quận Bình Tân đối với bà V. Tòa này còn buộc chi cục trả lại cho bà V. 14,8 triệu đồng đã thu thuế TNCN không đúng. Bản án này đã có hiệu lực pháp luật. Năm 2011, bà V. được em ruột ủy quyền định đoạt (mua bán, tặng cho…) căn nhà do người em làm chủ sở hữu tại quận Bình Tân. Hợp đồng ủy quyền đó không có thù lao. Sau đó, bà V. bán giùm người em căn nhà với giá 740 triệu đồng. Chi cục Thuế quận Bình Tân có thông báo miễn thuế TNCN cho em trai bà V. do đây là căn nhà duy nhất của người em. Riêng bà V. (người được ủy quyền), chi cục thuế buộc bà phải nộp thuế TNCN 2% trên tổng số tiền bán nhà. Bà V. đã khiếu nại việc thu thuế này. Ngày 28-11-2011, chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Bình Tân ra quyết định bác đơn khiếu nại của bà V. Ngày 14-2-2012, bà V. gửi đơn khởi kiện Chi cục Thuế quận Bình Tân với đề nghị TAND quận Bình Tân hủy thông báo nộp thuế và buộc chi cục thuế trả lại khoản tiền thuế TNCN mà bà đã nộp. TAND quận Bình Tân cho rằng hợp đồng ủy quyền nói trên đã ghi rõ bà V. thay mặt người em định đoạt tài sản của người đó. Theo đó, bà V. là người đại diện theo ủy quyền để thay mặt người em bán nhà và số tiền bán nhà đã được bà V. trao lại cho người em. Bà V. chỉ là người nộp thuế thay cho em mình nhưng do đây là căn nhà duy nhất của người em nên người này được miễn nộp thuế TNCN. Như vậy, Chi cục Thuế quận Bình Tân buộc bà V. nộp thuế TNCN là không có căn cứ. KIM PHỤNG