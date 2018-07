Theo hướng dẫn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), giấy XNNT được sử dụng trong trường hợp như:



Hành khách muốn đi máy bay nhưng chưa có giấy CMND, bằng lái, hộ chiếu hay những giấy tờ tùy thân khác có giá trị để làm thủ tục;

Hành khách có giấy tờ tùy thân bị nhòa số, nhòa ảnh;

Hành khách là trẻ em từ 14 tuổi trở lên nhưng chưa có CMND;

Hành khách có giấy CMND quá hạn, giấy phép lái xe, hộ chiếu còn hạn từ dưới sáu tháng.

Giấy XNNT được xác nhận tại trụ sở công an phường, công an xã nơi hành khách có đăng ký tạm trú, thường trú chứng thực. Giấy chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày cấp; phải có mộc đỏ đóng giáp lai ảnh và chữ ký của người đứng đầu cơ quan công an phường, xã.

Nội dung giấy XNNT bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại, họ tên cha mẹ và lý do xin XNNT.