Hụt hơi chạy trường cho con

Khả năng đáp ứng lớp bán trú có hạn Liên quan đến việc tuyển sinh các lớp đầu cấp, ngành giáo dục TP.HCM đã cố gắng phân tuyến thuận tiện nhất cho số đông người dân đang sinh sống trên từng địa bàn. Điều quan trọng là đáp ứng được nhu cầu học tập chung của tất cả học sinh. Còn tình trạng chạy trường xin vào học lớp thường hoặc bán trú là do nhu cầu thực tế của từng gia đình. Trong việc tổ chức các lớp bán trú cho cấp hai (THCS) hiện nay, các quận, huyện chỉ mới đáp ứng được khoảng 30% yêu cầu so với thực tế. Ông HUỲNH CÔNG MINH, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Hiện quận 5 chỉ tổ chức được các lớp học bán trú đối với tiểu học và mầm non. Vì đối với cấp hai (THCS), việc tổ chức các lớp học bán trú cần có những điều kiện cơ sở vật chất hoàn chỉnh hơn. Đến nay các lớp học bán trú chỉ đang từng bước thực hiện tại hai trường Trần Bội Cơ và Kim Đồng nên cũng chưa thể đáp ứng được hết yêu cầu của phụ huynh. Bà VÕ NGỌC THU, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5, TP.HCM THÁI HIẾU ghi