Hủy hoại tài sản trên 500 triệu vẫn không bị sao?!

Gửi thư đến Pháp Luật TP.HCM, bà Du Bạch Cúc (trú phường 15, quận 11, TP.HCM) trình bày: Bà là giám đốc chi nhánh của Công ty TNHH TMDV và XNK Nhật Hạ (Công ty Nhật Hạ) chuyên mua bán nông sản, sắt thép... Tháng 6-2011, bà đại diện công ty ký hợp đồng thuê mặt bằng tại B19/3 quốc lộ 1A, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh (TP.HCM) với vợ chồng ông CNQ, thời gian thuê là 24 tháng để làm trụ sở chi nhánh.

Ủi tường, hủy hoại tài sản

Theo bà Cúc, sau khi ký hợp đồng thuê mặt bằng, Công ty Nhật Hạ đã xây văn phòng và đi vào hoạt động kinh doanh tại địa chỉ nói trên. Trong quá trình sử dụng mặt bằng, bà được biết giữa phía ông Q. và bà H. có xảy ra tranh chấp về quyền sử dụng khu đất trên. Công ty có thông báo cho các bên biết khi nào có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết việc tranh chấp khu đất này thì thông báo cho công ty biết để công ty chủ động di dời hoặc tiếp tục thuê với người có quyền sử dụng đất hợp pháp.

Ngày 19-11-2011, trong lúc việc kinh doanh của công ty diễn ra bình thường thì phía bà H. đã cho xe ủi phá sập bức tường, làm hư hỏng một số vật dụng khác tại trụ sở chi nhánh của công ty. Sau khi xảy ra vụ việc trên, bà Cúc đã có đơn tố cáo bà H. về hành vi hủy hoại và cố ý làm hư hỏng tài sản đến cơ quan công an. Trong khi vụ việc chưa được giải quyết xong thì ngày 1-12-2011, bà H. lại cho người đến công ty phá một số tài sản lần hai. Với hai lần bà H. thực hiện hành vi trên, tài sản của công ty đã bị hủy hoại với tổng giá trị thiệt hại gần 1 tỉ đồng.

Trụ sở Công ty Nhật Hạ trước (ảnh trên) và sau khi bị san ủi (ảnh dưới). Ảnh: NH

“Vụ việc trên đã được Công an huyện Bình Chánh thụ lý với nhiều lần mời đại diện công ty lên lấy lời khai nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết xong. Tôi có đến liên hệ với Công an huyện Bình Chánh thì cơ quan này nói đã chuyển hồ sơ qua VKSND huyện này từ năm 2012. Vừa rồi, VKS có mời tôi lên làm việc và cơ quan này cũng bảo là phải chờ. Kể từ khi xảy ra vụ việc cho đến nay công ty chúng tôi đã chờ hơn bốn năm rồi, giờ phải chờ đến khi nào nữa đây?” - bà Cúc bức xúc.

Trong khi đó, người gây ra hậu quả cho công ty hiện giờ vẫn ung dung trước pháp luật.

Tiếp xúc với PV, ông Q. (bên cho thuê mặt bằng) cho biết: “Trước đây, tôi có bán phần đất trên cho bà H. Tuy nhiên, quá trình mua bán do chưa thỏa thuận được giá nên tôi chưa thể giao đất cho bà H. được. Mặc dù giữa tôi và bà H. thỏa thuận và tôi đồng ý giao đất cho bà ấy nhưng trong quá trình giao đất lại phát sinh tranh chấp mới nên tôi yêu cầu tòa án giải quyết. Sau khi tòa giải quyết tranh chấp mới phát sinh xong thì tôi mới thực hiện theo phán quyết của tòa”.

Chỉ là tranh chấp dân sự?

Trao đổi với PV, ông Lê Thanh Tòng, Phó Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh, cho biết: Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra (CQĐT) Công an huyện Bình Chánh chuyển qua thì Công ty Nhật Hạ ký hợp đồng thuê mặt bằng với vợ chồng ông Q. Tuy nhiên, giữa phía ông Q. và bà H. lại xảy ra tranh chấp trên khu đất mà Công ty Nhật Hạ đã thuê. Nhưng sau đó giữa hai bên tranh chấp đã tự thỏa thuận với nhau phía bà H. trả tiền mua đất cho ông Q. và ông Q. phải giao đất cho bà H.

“Theo thỏa thuận, ông Q. phải giao đất trước ngày 9-11-2011 nhưng ông không thực hiện. Đến ngày 19-11-2011, bà H. cho một số người đến san ủi một phần tài sản của công ty để đòi lại đất. Ngày 26-11-2012, CQĐT đã chuyển hồ sơ và quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì họ cho rằng vụ việc trên là tranh chấp dân sự” - ông Tòng cho biết.

Đại diện CQĐT Công an huyện Bình Chánh cho biết: Khi xảy ra vụ việc trên, hội đồng giám định tài sản trong tố tụng đã dựa vào hồ sơ và xuống hiện trường thẩm định thiệt hại với tổng giá trị trên 500 triệu đồng. Lúc đầu, CQĐT Công an huyện Bình Chánh chuyển hồ sơ lên Công an TP để giải quyết vì tài sản trên 500 triệu đồng. Tuy nhiên, Công an TP nhận định đây là tranh chấp dân sự giữa hai bên là ông Q. và bà H. và công an huyện đã ra quyết định không khởi tố hình sự vụ việc trên. Trong trường hợp này, tuy hành vi của bà H. gây thiệt hại cho Công ty Nhật Hạ nhưng do ông Q. không giao đất đúng hẹn nên ông Q. phải có trách nhiệm bồi thường cho công ty.