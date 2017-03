Huyện Bình Chánh: Công an vô cớ bắt người ?

Khoảng 23 giờ ngày 8-5, khu dân cư Bình Hưng, huyện Bình Chánh bị khuấy động bởi một loạt súng nổ cạnh nhà hàng Banana gần đó.

Hệt như “xã hội đen”!

Sau khoảng 15 phút náo loạn, hai anh Trần Phúc Thông, Trần Thanh Tân đã bị lực lượng Công an xã Bình Hưng và dân quân bắt đưa về UBND xã Bình Hưng. Hôm sau, công an xã chuyển hai người lên Công an huyện Bình Chánh để xét hỏi mà không cho biết lý do.

Theo lời kể của một số người dân, tối đó anh Tân (nhân viên nhà hàng Banana) từ nhà hàng trở về nhà. Thấy trời đã khuya, con đường nội bộ của khu dân cư cũng nhỏ nên anh định không đội mũ bảo hiểm. Bất ngờ nhìn thấy một tốp người đứng cách nhà hàng khoảng 5 m, trong đó có cả người mặc sắc phục công an lẫn dân phòng, anh Tân đã nhanh chóng lấy mũ bảo hiểm đội lên và tiếp tục chạy xe.

Xe vừa chạy đến chỗ nhóm người đó thì anh Tân bị một người ra lệnh dừng lại, kèm theo yêu cầu mang xe về phường giải quyết. Anh Tân xin về nhà vì đã khuya nhưng không được chấp nhận.

Không còn cách nào khác, anh Tân đã gọi điện thoại cho anh Thông - chủ nhà hàng Banana đến dàn xếp giúp mình. Anh Thông đã năn nỉ nhóm người cho anh Tân về, ngày mai giải quyết. Bất ngờ, một người trong nhóm đẩy anh Thông ra ngoài. Anh Tân lao đến thì nhận ngay một cú đạp vào người rồi bị nhóm người tấn công liên tiếp. Ngay lúc đó, một người mặc sắc phục công an rút súng ra bắn chỉ thiên ba phát. Anh Tân vùng dậy bỏ chạy thì người này chĩa thẳng súng vào người anh và đe dọa sẽ bắn nếu anh tiếp tục chạy. Sợ hãi, anh Tân đã dừng lại. Một số người chứng kiến đã xúi anh Tân chạy vào trong nhà hàng Banana để ẩn náu.

Nhóm người trên tiếp tục xông thẳng vào nhà hàng để bắt anh Tân cho bằng được. Anh Thông liền chặn ngay cửa, không cho vào thì bị một người mặc sắc phục công an dùng báng súng đánh mạnh vào trán. Với cú đánh mạnh đó, anh Thông bị thương, máu chảy ướt hết áo. Không dừng lại ở đây, một người khác trong nhóm tiếp tục kẹp cổ anh Thông, nắm tóc giật ngược về phía sau rồi đánh tới tấp vào người anh...

Chưa rõ nguyên nhân

Khoảng 24 giờ, anh Thông được công an xã đưa đến Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Chánh để khâu vết thương do máu chảy quá nhiều. Kết quả là anh Thông bị thương trên trán, phải khâu sáu mũi.

Bất bình trước sự việc, nhiều người chứng kiến đã chặn nhóm người trên lại. Nhưng rồi tất cả đành đứng im khi một người trong nhóm chĩa thẳng súng vào mặt và dọa bắn nếu ai dám bước tới. Anh Tân đang lánh mặt trong nhà cũng bị những người này lôi ra và xịt hơi cay vào mắt. Sau đó, họ tiếp tục dùng gậy và các loại vũ khí khác đánh mạnh vào anh Tân cho đến lúc anh ngất xỉu. Anh K. - người chứng kiến toàn bộ vụ việc hôm đó thuật lại: “Tôi thấy có chừng chục người mang theo bốn khẩu súng ngắn, dài. Họ bắn rồi chửi thề, hung bạo hệt như bọn xã hội đen...”.

Sáng sớm hôm sau, người nhà đến UBND xã để hỏi chuyện thì mới biết hai anh đã được chuyển lên Công an huyện Bình Chánh. Tại đây, gia đình cũng không được biết lý do bắt giữ hai anh. Chiếc xe gắn máy mà anh Tân điều khiển hôm đó giờ không biết đang nằm ở đâu...

Đến nay, đã 13 ngày trôi qua kể từ lúc xảy ra vụ việc và lệnh tạm giữ đối với hai anh Tân, Thông đã hết hạn. Luật sư bảo vệ quyền lợi cho hai anh đã nhiều lần đến Công an huyện Bình Chánh xin gặp thân chủ nhưng vẫn chưa có kết quả. Lý do được đưa ra là VKSND huyện Bình Chánh chưa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Tuy anh Thông mắc bệnh tiểu đường nhưng người nhà không thể mang thuốc vào cho anh.

Được biết, Công an huyện Bình Chánh đã hai lần chuyển hồ sơ và đề nghị VKSND huyện Bình Chánh phê chuẩn quyết định khởi tố hai anh Tân, Thông về tội chống người thi hành công vụ. Song VKSND huyện đã trả lại hồ sơ và yêu cầu công an huyện bổ sung chứng cứ.

Đâu là nguyên nhân dẫn đến việc xô xát không hay nêu trên? Phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM đã cố gắng liên hệ với lãnh đạo Công an xã Bình Hưng để tìm hiểu thêm vụ việc nhưng nơi đây từ chối trả lời, viện lẽ phải có ý kiến của công an huyện. Phía công an huyện cho biết đang chờ phản hồi của VKSND huyện. Trong thời gian chờ đợi, có thể công an huyện sẽ gia hạn việc tạm giữ thêm hai ngày nữa.