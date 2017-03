Huyện Châu Đức (BR-VT): Đi SH, không vi phạm vẫn bị giữ xe

Gần tháng nay, nhiều chủ xe gắn máy hiệu SH có nguồn gốc mua đấu giá, đăng ký sử dụng trên địa bàn huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) rất lo lắng vì có thể bị công an huyện tạm giữ xe bất cứ lúc nào.

Tạm giữ trước, ra biên bản sau (?)

Bà Nguyễn Hồng Hạnh (thị trấn Ngãi Giao) cho biết: Sáng 12-6, chồng bà được một nhóm cán bộ công an huyện gọi điện thoại mời đi ăn sáng. Sau khi ông thanh toán tiền xong, nhóm người đó yêu cầu ông chạy xe SH về trụ sở công an huyện và lập biên bản tạm giữ xe mà không nói rõ ông đã vi phạm gì. Đó là xe bà Hạnh đã mua hợp pháp cách đây khoảng một năm từ một người có giấy đăng ký xe do cơ quan công an ở Đồng Nai cấp.

Cùng ngày trên, có hai người xưng là công an huyện đến nhà bà Lâm Thị Thu Lộc (cũng ở thị trấn Ngãi Giao) điều tra một chuyên án về đường dây tiêu thụ xe SH gian thông qua hình thức bán đấu giá. Sau đó, họ yêu cầu bà mang xe SH (mua lại từ một người bạn đã mua đấu giá hợp pháp, có đầy đủ giấy tờ và sử dụng được khoảng ba tháng) đến trụ sở công an huyện để hợp tác điều tra.

Tại trụ sở công an huyện, một cán bộ công an đã cùng chồng bà Lộc đem xe lên công an tỉnh để giám định. Sau khi giám định xong, công an huyện đã tạm giữ xe mà không ra biên bản. Mãi đến ngày 2-7, công an huyện mới kêu gia đình bà đến ký biên bản tạm giữ xe lập ngày 15-6 và nhận quyết định tạm giữ xe lập ngày 2-7 (tức được ban hành sau biên bản tạm giữ xe đến hơn nửa tháng). Trong quyết định này, bà Lộc được ghi nhận “đã sử dụng xe bị đục số, đóng số mới ở vị trí khác, không đọc được số máy...”, vi phạm khoản 2a Điều 34 Nghị định 146 năm 2007 của Chính phủ.

Làm sai quy trình

Ông Nguyễn Đình Tâm, Phó Công an huyện Châu Đức (phụ trách việc cấp giấy đăng ký môtô, xe máy), cho biết: “Các xe SH nói trên đều được Công an tỉnh Đồng Nai giám định, xác minh để bán hóa giá và đều có hồ sơ đầy đủ. Sau khi kiểm tra, cơ quan đăng ký xe của huyện đã giải quyết cho người mua đăng ký xe. Đối với các trường hợp tạm giữ xe nêu trên, vì đội điều tra thụ lý hồ sơ nên cảnh sát giao thông không nắm rõ”.

Về lý do tạm giữ xe, ông Nguyễn Tiến Yên, Phó Công an huyện Châu Đức (phụ trách công tác điều tra), chỉ nói gọn: “Các xe bị tạm giữ có liên quan đến một chuyên án lớn về đường dây tội phạm tiêu thụ xe gian, đang chờ giải quyết”.

Căn cứ vào quyết định tạm giữ nêu ở trên thì các xe đã bị tạm giữ hành chính chứ không phải tạm giữ hình sự. Theo các điều 55, 46 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính thì “khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền xử phạt đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt theo thủ tục đơn giản”. Tiếp đó, nếu thấy cần xác minh tình tiết làm căn cứ quyết định xử lý hoặc ngăn chặn ngay vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền có quyền ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Người ra quyết định tạm giữ đó phải lập biên bản về việc tạm giữ. Tức việc xử lý phải được thực hiện theo trình tự như sau: 1. lập biên bản vi phạm; 2. ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm; 3. lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm.

Đối chiếu quy định này thì Công an huyện Châu Đức đã làm sai khi không ra biên bản vi phạm và còn tự đảo ngược trình tự xử lý bằng cách lập biên bản tạm giữ trước, ra quyết định tạm giữ sau.