Huyện Hóc Môn (TP.HCM): Chồng tống tiền... vợ?

Tháng 7-1997, chị H. và anh V. kết hôn và có với nhau hai mặt con. Cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc vì anh V. thường xuyên đánh đập vợ mỗi khi say xỉn. Theo lời chị H. kể lại, lúc chị đang mang thai đứa con đầu, anh T. đánh chị đến nỗi chị phải nhập viện. May mà đứa bé không bị ảnh hưởng gì...

Hết đánh đập lại khủng bố

Năm 2004, mâu thuẫn giữa hai bên trở nên trầm trọng sau khi chị H. gặp rủi ro trong công việc làm ăn và bị vỡ nợ. Trong thời gian chuẩn bị làm thủ tục xin ly hôn, họ quyết định sống ly thân mỗi người một nơi (vợ ở xã Tân Xuân, chồng ở xã Xuân Thới Thượng).

Cứ tưởng chị H. sẽ được yên thân nhưng anh V. vẫn tới lui uy hiếp, đánh đập chị. Chẳng hạn, anh V. đã đến tận nơi chị H. đang ở để ném vỡ cửa kính. Với hành vi này, anh V. đã bị Công an xã Tân Xuân xử phạt hành chính hơn 800 ngàn đồng.

Cũng theo lời kể của chị H., ngày 6-3-2008, anh V. đã đến chỗ chị ở, dùng dao khống chế, ép chị quan hệ tình dục và đánh đập chị tàn nhẫn. Không chịu đựng nổi, chị H. quyết định tố giác hành vi của anh V. Ngày 13-3, khi chị H. đang trên đường đến Công an xã Xuân Thới Thượng, anh V. đã chặn chị lại để đánh đập. Chưa hết, anh V. đã ngang nhiên lấy xe máy, điện thoại di động, vàng, túi tiền (có hơn 26 triệu đồng)... của chị H. Anh V. còn dọa sẽ tung lên mạng đoạn phim có ghi cảnh quan hệ vợ chồng nếu chị H. không đưa cho anh V. 300 triệu đồng. Ngoài ra, anh V. còn khủng bố chị bằng những tin nhắn “dễ sợ” kiểu như “Tôi sẽ biến em thành một con thú cho em xem, đừng coi thường tôi”...

Ngày 9-4, chị H. đang chở con gái đi trên đường thì bất ngờ anh V. chạy từ phía sau đến, đạp vào xe của chị H. làm hai mẹ con chị té nhào xuống đất. Sau đó, anh V. đấm tới tấp vào mặt chị. Anh V. còn mở cốp xe lấy cây kềm để đánh chị H. Rất may là người làm công cho chị H. cùng đi trên đường lúc đó kịp chạy đến can ngăn nhưng người này cũng bị V. tấn công. Đến khi người đi đường can thiệp, anh V. mới chịu buông tha cho hai người. Hậu quả, chị H. bị thương tích khắp mặt cho đến nay vẫn chưa khỏi hẳn.

Đáng nói là chị H. đã đến nhờ Công an xã Xuân Thới Thượng can thiệp nhưng cơ quan này không chịu tiếp nhận đơn với lý do “Vợ chồng với nhau thì làm gì có chuyện tống tiền!”. Sợ có chuyện không hay xảy ra, chị H. đã gửi đơn lên Công an huyện Hóc Môn...

Chưa rõ thực hư

Ngược lại nội dung kể của chị H., anh V. đã phủ nhận tất cả. Gặp chúng tôi, anh V. khẳng định mình không hề đánh vợ và cũng không có chuyện quay phim, chụp ảnh. Đối với việc chặn đường lấy xe, điện thoại, túi tiền... anh V. thừa nhận là có nhưng không dùng vũ lực để đoạt lấy. Sau đó anh đã trả lại mọi thứ cho chị H. (trừ chiếc điện thoại thì anh đã làm mất).

Vậy còn vết thương trên mặt chị H.? Theo anh V., hôm đó khi thấy chị H. đi trên đường, anh có đến hỏi chuyện chị H... Sợ anh V. nổi nóng đánh người đàn ông chở mình, chị H. đã ôm tay anh lại khiến tay anh va nhẹ vào mặt chị H. Anh đồng ý đã gửi nhiều tin nhắn có nội dung không hay nhưng chỉ vì quá giận vợ chứ không có động cơ nào khác... Chưa rõ giữa anh V. và chị H. ai đúng, ai sai nhưng chị H. còn lưu giữ giấy chứng thương do Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn cấp và chính người làm công cho chị H. cũng cho biết anh V. đã đánh chị H. và đánh cả anh.

Ngày 17-4 vừa qua, khi được hỏi về trường hợp của chị H., ông Lâm Văn Minh, Phó Công an huyện Hóc Môn, cho biết chưa hề nắm được thông tin gì cả. Sau đó, ông Minh đích thân đi kiểm tra số đơn thư nhận được thì mới thấy đơn của chị H. vừa được bưu điện chuyển đến vào buổi sáng cùng ngày. Kế tiếp, ông Minh gọi điện thoại xuống Công an xã Xuân Thới Thượng thì nơi đây cũng cho biết “chưa hề nhận được đơn của chị H...”.

Ông Minh dứt khoát: “Huyện sẽ cử người xác minh công an xã có nhận hồ sơ hay không. Nếu xã có nhận nhưng không báo cáo kịp thời, huyện sẽ xử lý việc chậm trễ này. Sắp tới, huyện sẽ gọi hai bên lên lấy lời khai, làm rõ vụ việc để có hướng xử lý phù hợp”.