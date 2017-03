Ì ạch thi công nâng cấp đường

(PL)- Dự án nâng cấp tuyến đường liên xã từ xóm Cồn, thôn Tây, xã An Vĩnh đến Trạm radar T18 - thôn Đông, xã An Hải có chiều dài 7 km, vốn đầu tư 140 tỉ đồng, do UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, sau gần hai năm triển khai thi công tuyến đường này vẫn ì ạch. Tuyến đường từ cầu cảng cá Lý Sơn đến Dinh Đụn, xã An Vĩnh vẫn trong cảnh bề bộn, tuy đã thông tuyến nhưng đang trong quá trình đổ đá, lu nền để đổ bê tông nên việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Ông Nguyễn Em Việt (người dân ở thôn Đông xã An Vĩnh) bức xúc: “Cả đoạn đường bị cày xới lung tung nhưng đơn vi thi công mới chỉ hoàn thành việc đổ bê tông hệ thống thoát nước, còn việc san lấp và củng cố mặt đường chưa được thực hiện. Nếu không có những con đường nhỏ vào các xóm thì chúng tôi không biết đi lại bằng cách nào”. Tại khu vực tuyến đường trung tâm chợ huyện, nhiều đoạn bị đào xới tạo nên những hố sâu, lởm chởm đất đá, nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra, việc buôn bán, giao thương của hàng trăm hộ dân tại chợ huyện cũng ngưng trệ. Ông Võ Thành Công, tiểu thương buôn bán tại chợ huyện, nói: “Việc làm đường, người dân chúng tôi ủng hộ nhưng cứ đào bới rồi để đó, chúng tôi buôn bán ế ẩm”. Ngoài ra, nhiều đoạn tại xã An Hải cùng chung cảnh ngộ, hàng chục hố đào sâu quá đầu người nhưng không được san lấp. Ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Lý Sơn, cho biết: Thời gian thi công kéo dài đến năm 2019, tuy nhiên hiện do khó khăn về nguồn vốn nên nhiều đoạn đường sẽ phải chậm tiến độ. “Năm 2015 và 2016, nguồn vốn bố trí chỉ 67 tỉ đồng, do vậy chúng tôi tập trung vốn để làm những đoạn đường đang thi công và những đoạn đường trọng điểm đông dân cư sẽ cố gắng hoàn thành trước mùa mưa bão” - ông Trung nói. PHẠM MỊNH