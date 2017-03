Im ỉm bắt người chưa thành niên

Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân (tổ 7, ấp 3, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) phản ánh: “Tôi có hai con trai đều bị công an xã đánh tối 11-8. Đứa lớn là Lý Say Mạnh bị thương nặng phải nằm bệnh viện, đứa nhỏ là Lý Say Chúng sinh ngày 23-1-1994 bị giam từ đó đến nay”.

Gia đình: “Con trai bị công an đánh”

Theo lời kể của anh Mạnh, khoảng 20 giờ ngày 11-8, anh chạy xe máy rước em gái đi làm về. Đến khu vực ấp 1, anh bị một công an xã chặn xe, đòi kiểm tra giấy tờ. Anh đã chấp hành thì đột nhiên có một công an tên Quang, người nồng nặc mùi rượu bia từ bên kia đường bước qua tra hỏi nhiều lần. Sau đó, ông Quang đã đấm vào mặt Mạnh một cái. Mạnh liền lấy tay gạt ông ra thì bên kia đường có khoảng bốn, năm công an xã cũng có hơi men xông vào đánh Mạnh túi bụi... Nhóm người này đã đưa Mạnh đến trạm y tế xã nhưng do thấy thương tích nặng nên gia đình đã đưa anh lên BV ở TP Biên Hòa chữa trị. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Mạnh bị gãy xương gò má trái, thương tích ở mắt trái, xây xát da khuỷu tay phải…

Còn Lý Say Chúng được tin báo anh mình bị đánh đã chạy đến can ngăn. Chúng cũng bị công an xã đánh và lực lượng này đã áp giải anh về trụ sở. Theo bà Vân, mấy ngày sau một công an xã đến nhà yêu cầu bà đưa giấy khai sinh của Chúng để giải quyết cho bà làm thủ tục bảo lĩnh con. Nhưng đến nay đã hơn một tháng trôi qua mà Chúng vẫn chưa được thả ra và gia đình cũng không nhận được bất cứ thông báo nào từ phía công an.

Công an: “Bị can đấm chúng tôi”

“Chúng chỉ hơn 17 tuổi. Em có hành vi phạm tội gì mà bị bắt và vì sao công an không thông báo cho mẹ em?”. Nghe PV hỏi vậy, ông Nguyễn Văn Thạch, Trưởng Công an xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom), đáp gọn: “Chúng tôi đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển lên công an huyện thụ lý”.

Đến giờ mẹ Chúng (phải) vẫn chưa được công an huyện thông báo về việc con mình bị bắt, tạm giam. Ảnh: TN

Tại Công an huyện Trảng Bom, Trung tá Nguyễn Đình Dự, điều tra viên Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, cho biết: “Phản ánh của gia đình bà Vân có nhiều chi tiết không chính xác”.

Ông Dự giải thích: Lúc xảy ra vụ việc, tổ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông gồm có Thiếu tá Phùng Thế Quang, Phó Trưởng Công an xã và bốn công an viên đang làm nhiệm vụ tại ngã ba cầu 6 (ấp 1, xã Sông Trầu).

Khi tổ ra hiệu dừng xe, anh Mạnh có dừng nhưng vẫn ngồi trên xe và để nổ máy. Thấy vậy, hai công an đi đến yêu cầu anh xuống xe, cởi khẩu trang... Vừa cởi xong thì Mạnh la lên: “Đánh đi, đánh đi…”. Thấy vậy, Thiếu tá Quang hỏi: “Anh tên gì? Ở đâu?”. Mạnh vừa chỉ tay vào Thiếu tá Quang vừa trả lời: “Nhà tôi ở đây”. Bấy giờ, em gái của Mạnh chạy tới cầm tay một công an lôi ra và nói: “Anh tôi bị chấn thương sọ não”. Nghe vậy, Mạnh liền nằm xuống đường, hai tay ôm đầu...

Về phía Chúng, nghe em gái gọi điện thoại báo: “Anh Mạnh bị công an đánh” đã chạy xe máy đến hỏi: “Thằng nào đánh anh tao?”. Chúng nhảy đến đấm vào mặt một công an và xô đẩy để ngăn cản việc kiểm tra của công an xã đối với Mạnh.

Công an xã đã khống chế đưa cả hai về trụ sở làm việc. Do Mạnh nói đau đầu nên công an xã đã đưa anh đến trạm y tế. Đối với Chúng, xét thấy Chúng đã dùng vũ lực chống lại lực lượng công an xã nên vào sáng hôm sau công an xã đã đưa Chúng lên công an huyện xử lý. Ngày 15-8, cơ quan điều tra Công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Chúng về tội chống người thi hành công vụ. Các quyết định này đều đã được VKSND huyện phê chuẩn.

“Chúng tôi đã làm việc với hai nhân chứng và họ đều khẳng định công an xã không đánh Mạnh, Chúng. Thấy Mạnh quậy quá nên công an đã còng tay đưa Mạnh về xã làm việc. Vết thương trên mặt của Mạnh có thể là do công an khi đè anh xuống còng một tay, trong lúc giằng co thì Mạnh văng ra và va chấn vào vật cứng. Cũng qua xác minh, công an huyện xác định tổ tuần tra tối đó không có ai uống rượu bia trước và trong khi thi hành công vụ. Riêng Thiếu tá Quang do bị bệnh nhiều năm nay nên không bao giờ uống rượu bia” - Trung tá Dự nói.

Còn về việc thông báo cho gia đình, lúc đầu Trung tá Dự nhận sơ suất là chưa kịp làm. Nhưng sau đó ông lại nói: “Đã gửi thông báo về công an xã, còn công an xã có chuyển đến gia đình hay không thì huyện không biết”.

Chỉ tạm giam nếu tội nghiêm trọng Do người chưa thành niên là người chưa phát triển đầy đủ về thể chất và tâm thần, dễ bị tổn thương nên pháp luật có những quy định đặc biệt để họ được bảo vệ khi tham gia tố tụng hình sự. Theo Điều 303 BLTTHS, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có thể bị bắt, tạm giữ, tạm giam nếu có đủ căn cứ quy định nhưng chỉ trong những trường hợp phạm tội nghiêm trọng do cố ý, phạm tội rất nghiêm trọng hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan ra lệnh bắt, tạm giữ, tạm giam người chưa thành niên phải thông báo cho gia đình, người đại diện hợp pháp của họ biết ngay sau khi bắt, tạm giữ, tạm giam. Ở trường hợp cụ thể này, nếu Chúng (dưới 18 tuổi) bị truy cứu về tội chống người thi hành công vụ theo khoản 1 Điều 257 BLHS (mức cao nhất của khung hình phạt là ba năm tù) thì Chúng thuộc trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng. Và như thế thì Chúng không thuộc trường hợp bị tạm giam. Cơ quan điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu cần khẩn trương xem xét lại việc này để nếu cần thì áp dụng biện pháp ngăn chặn khác thích hợp hơn. Ngoài ra, để thực hiện đúng điều luật nêu trên, cơ quan này cần thông báo ngay cho mẹ Chúng tất cả động thái xử lý có liên quan đến Chúng. Luật sư NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN

THÀNH NHÂN