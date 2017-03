Kéo dài tranh chấp dễ gây rắc rối

Năm 1992, TAND huyện H. xử sơ thẩm vụ án nhưng bị tòa cấp trên hủy án để chuyển tranh chấp sang cho UBND giải quyết theo thẩm quyền.

Cuối năm 1995, UBND huyện H. ra quyết định buộc bà C. dời nhà để trả lại số đất trên cho bà N. Bà N. thống nhất sẽ cho bà C. hơn 100 m2 đất khác và một ít tiền làm chi phí di dời. Không đồng ý với cách xử lý này nên bà C. đã khiếu nại. Tháng 9-1998, UBND tỉnh V. đã quyết định bác khiếu nại của bà C., tiếp tục buộc bà tháo dỡ nhà để trả đất cho bà N.

Năm 2002, hộ bà N. được cấp giấy đỏ cho 1.000 m2 đất nói trên. Gia đình bà N. đã cất nhà ở và trồng trọt trên đất. Tranh chấp tưởng đã được giải quyết dứt điểm. Dè đâu vào tháng 2-2009 vừa qua, UBND tỉnh V. lại ban hành quyết định mới điều chỉnh quyết định giải quyết tranh chấp đã ký trước đó gần 11 năm. Theo quyết định mới này, diện tích đất tranh chấp được chia làm hai phần bằng nhau, mỗi bên nhận một nửa. Các bên có trách nhiệm di dời toàn bộ cây trồng và tài sản hiện có ở phần đất của bên kia để thu về phần đất của mình. Hộ bà N. sẽ bị thu hồi giấy đỏ đã cấp để được cấp lại giấy mới theo diện tích mới.

UBND tỉnh V. khẳng định quyết định mới này là quyết định giải quyết cuối cùng và có hiệu lực thi hành. Gia đình bà N. thắc mắc: “Gần 11 năm trước, chính quyền đã ban hành quyết định giải quyết cuối cùng. Chúng tôi đã được cấp giấy đỏ, đã cất nhà và trồng trọt cây trái. Sao giờ lại có thêm một quyết định cuối cùng khác nữa?”.

Việc chủ tịch UBND cấp tỉnh đã ký quyết định cuối cùng rồi mười mấy năm sau lại ký quyết định cuối cùng khác thay thế không phải là chuyện hiếm. Đành rằng khi tranh chấp chưa được giải quyết đúng luật, việc ban hành quyết định cuối cùng mới thay thế quyết định cuối cùng cũ là cần thiết nhưng có nên lật lại hồ sơ vụ việc sau mười mấy năm hay không?