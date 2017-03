Kết hôn, sinh con được nhận thư chúc mừng của phường

“Tôi thực sự rất bất ngờ và không thể hình dung ra cơ quan nhà nước lại có sự quan tâm đến vợ chồng tôi như vậy”. Đó là tâm sự của chị Hồ Thị Ngọc Diệp khi bất ngờ nhận được thư chúc mừng của UBND phường Bình An, quận 2 (TP.HCM) trong dịp trọng đại của cuộc đời: Kết hôn với chàng trai mà chị yêu thương hết mực.

Chúc hạnh phúc, mừng công dân mới chào đời

Theo hẹn, sáng 21-10, chị Diệp cùng “đức lang quân” Bùi Minh Huy hoan hỉ đến phường nhận giấy đăng ký chứng nhận kết hôn. Không chỉ được đón tiếp ân cần, cả hai anh chị cảm thấy bất ngờ, vui sướng khi nhận được lời chúc “Trăm năm hạnh phúc” được in đậm và rõ to trên thư chúc mừng của UBND phường Bình An. Thư chúc mừng được Phó Chủ tịch UBND phường Trần Thị Hồng đích thân trao tận tay hai anh chị cùng với giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. “Tôi cảm thấy thật vui khi được chính quyền quan tâm đến sự kiện trọng đại của đời mình” - chị Diệp cười chia sẻ.

Cũng trong sáng 21-10, UBND phường Bình An cũng đã cử cán bộ đến trao thư chúc mừng khai sinh cho bé Nguyễn Phạm Trưởng. Thư cùng giấy khai sinh được cán bộ tư pháp - hộ tịch Ngô Thanh Tú đến tận nhà, trao tận tay mẹ của bé là chị Phạm Thị Loan.

“Đối với một bà mẹ như tôi, việc có một đứa con đã là niềm vui sướng tột bậc rồi. Đã vậy, khi con chào đời còn nhận được sự quan tâm từ cơ quan nhà nước nên niềm vui và hạnh phúc của vợ chồng tôi được nhân lên gấp bội. Phải nói việc gửi thư chia sẻ của phường đến bà con như thế này là việc làm hay, thể hiện sự quan tâm sâu sát đến cộng đồng dân cư. Mong rằng chính quyền sẽ đẩy mạnh chương trình và làm tốt hơn nữa để gắn kết chính quyền với nhân dân hơn” - chị Loan bày tỏ.

Ông Ngô Thanh Tú, cán bộ tư pháp - hộ tịch phường Bình An, chia sẻ: “Khi tận tay trao thư đến người dân, nhìn thấy niềm vui của bà con, lòng tôi cũng vui lây với hạnh phúc của họ. Từ đó tôi thấy gắn bó và yêu công việc của mình hơn”.

Phó Chủ tịch UBND phường Bình An (quận 2) Trần Thị Hồng (bìa trái) trao thư chúc mừng và giấy đăng ký kết hôn cho anh Bùi Minh Huy và chị Hồ Thị Ngọc Diệp. Ảnh: L.THOA





Mẫu thư chúc mừng “Trăm năm hạnh phúc” của UBND phường. Ảnh: L.THOA

Chương trình gắn kết với dân

Theo UBND quận 2, phần mềm thư chia sẻ (gồm thư chia buồn, thư chúc mừng kết hôn, thư chúc mừng khai sinh…) được phòng Nội vụ quận 2 phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông TP.HCM tích hợp với phần mềm hộ tịch từ tháng 4-2015. Chương trình này đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ phía người dân. Đến nay quận 2 đã triển khai đến chín phường gồm: Bình Khánh, Bình Trưng Tây, Thảo Điền, Bình An, Bình Trưng Đông, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, An Phú và An Lợi Đông.

Đặc biệt, phần mềm thư chia sẻ được tích hợp sâu với phần mềm hộ tịch nên cán bộ tư pháp - hộ tịch của UBND phường không cần phải nhập lại thông tin đã có trong giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử nên giảm thời gian thực hiện, tạo sự thuận lợi trong thao tác của cán bộ tư pháp - hộ tịch của UBND phường.

Riêng phường Bình An đã triển khai phần mềm thư chia sẻ từ ngày 16-9-2015, đến nay đã trao 20 thư chúc mừng khai sinh, năm thư chia buồn, sáu thư chúc mừng kết hôn và đều nhận được sự hưởng ứng từ phía người dân.

UBND quận 2 cho biết việc triển khai chương trình này nhằm mục đích chia sẻ với người dân, đồng thời nâng cao thái độ phục vụ dân của cán bộ cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật. Đằng sau mỗi thư đều có các thông tin tuyên truyền pháp luật như quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc tang đối với thư chia buồn; những điều cần lưu ý khi chăm sóc trẻ sau sinh đối với thư chúc mừng khai sinh; quy định thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới đối với thư chúc mừng kết hôn.