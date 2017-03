Khám phá luật hấp dẫn và bí mật thành công

Nếu bạn là người luôn khát khao chinh phục thành công và mong muốn tạo ra những đột phá trong cuộc sống, thì chắc hẳn sẽ hơn một lần bạn nghe qua Luật Hấp Dẫn (The Law of Attraction) và Những Nguyên Tắc Thành Công (The Success Principles) - hai quy luật đã giúp rất nhiều người thay đổi cuộc đời mình một cách thành công thông qua việc nhận ra giấc mơ và xác định các mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc đời.

Jack Canfield – Bậc thầy về những quy luật tạo thành công đột phá

Tại Việt Nam, người hâm mộ bộ sách “Hạt Giống Tâm Hồn" - (Chicken soup for the soul) sẽ không cảm thấy xa lạ với Jack Canfield, vì ông chính là cha đẻ & là đồng tác giả của bộ sách làm nên “hiện tượng xuất bản của thập kỷ” này.



Trên thế giới, tên tuổi của Jack Canfield càng được biết đến nhiều hơn khi ông là người đã khám phá & phát triển thành công các quy luật có sức mạnh lan tỏa - được cho là đã giúp rất nhiều người đạt được sự thành công đột phá trong công việc và cuộc sống của chính mình.

Trong số đó, có hai nguyên tắc nổi bật & luôn gắn liền với tên tuổi Jack Canfield khi được nhắc đến - Luật hấp dẫn (The Law of Attraction) & Những Nguyên Tắc Thành Công (The Success Principles). Hai nguyên tắc này không ngừng được Jack Canfield truyền đạt rộng rãi trên khắp thế giới, với mong muốn giúp ngày càng nhiều hơn nữa những người khao khát đạt đến sự thành công đột phá trong công việc và cuộc sống đạt được giấc mơ của mình. “Người Nam Châm – Bí Mật của Luật Hấp Dẫn” & “The Success Principles” là hai bộ sách Jack Canfield đã truyền tải các nguyên tắc này.



Luật hấp dẫn là gì?

Theo Jack Canfield: “Luật Hấp Dẫn là quy luật quyền năng nhất trong vũ trụ. Cũng giống như trọng lực, nó luôn phát huy tác dụng và luôn chuyển động. Ngay chính lúc này, nó cũng đang vận hành trong cuộc sống của bạn”.



Về cơ bản, chúng ta có thể hiểu Luật Hấp Dẫn theo một khái niệm vô cùng đơn giản: Bạn sẽ hấp dẫn tất cả những gì bạn tập trung vào. Vì thế, nếu bạn tập trung & dành công sức vào những điều tốt đẹp và tích cực, tự nhiên bạn sẽ thu hút được thêm rất nhiều những điều tốt đẹp và tích cực vào cuộc sống của mình. Ngược lại, nếu bạn chỉ quan tâm đến những điều bi quan và tiêu cực thì đó sẽ chính là những thứ sẽ được “hút” vào cuộc sống của bạn.

Qui luật này tác động và bao trùm mọi hoạt động cũng như các lĩnh vực của cuộc sống. Bằng việc hiểu được vai trò của Luật Hấp Dẫn và áp dụng thành công qui luật này, bạn có thể thay đổi mọi khía cạnh trong cuộc sống, đạt được sự thăng tiến vượt bậc trong công việc và tận hưởng hạnh phúc lâu dài trong đời sống cá nhân.



Những nguyên tắc thành công và thành công đột phá.

Là kim chỉ nam giúp bạn gia tăng sự tự tin, Những Nguyên Tắc Thành Công chỉ cho bạn phương pháp sống với đam mê và mục tiêu để hiện thực hóa hoài bão của mình. Dù mục tiêu của bạn là kiếm được 1 triệu USD, trở thành người đại diện bán hàng xuất sắc nhất công ty với mức doanh số vượt bậc, hay chỉ đơn giản là giảm cân trong một thời gian ngắn nhất, thì Những Nguyên Tắc Thành Công cũng sẽ là quy luật hiệu quả giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Những nguyên tắc thành công được cô đọng trong 10 bước như sau:

1. Chịu trách nhiệm 100% cho cuộc sống của bản thân

2. Xây dựng lòng tự tôn và loại bỏ những chướng ngại

3. Định rõ mục tiêu, tầm nhìn và chiến lược

4. Đặt ra mục tiêu rõ ràng, khả thi, ‘Đạt được bao nhiêu’ và ‘Khi nào’

5. Hình dung và khẳng định lại kết quả mong muốn đạt được. Sử dụng Luật Hấp Dẫn

6. Triển khai kế hoạch hành động

7. Nỗ lực hết sức để thực hiện

8. Đặt câu hỏi và phản hồi

9. Kiên trì. Không bỏ cuộc

10. Tận hưởng thành quả, Chúc mừng thành công. Có thái độ biết ơn.



Trong cuốn sách “Những Nguyên Tắc Thành Công” của mình, Jack Canfield đã ví Những Nguyên Tắc Thành Công như những mật mã của ổ khóa để “những ai thành thạo các nguyên tắc này sẽ có khả năng khám phá ra mật mã mở ra cánh cửa dẫn họ đến thành công đột phá.”

Theo Vietnamworks