Khách phiền, VietJet mong thông cảm

Mong khách hàng thông cảm về sự cố Liên quan đến nội dung phản hồi của hành khách trên chuyến bay VJ 117, tối 25-3, chặng bay Đà Nẵng - TP.HCM, hãng VietJet cho biết chuyến bay gặp sự cố lỗi hệ thống thắng sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay. Vì sự cố này, máy bay không thể lăn vào bãi đậu mà phải chờ xe kéo của sân bay. Lúc này mọi hoạt động trên mặt đất của máy bay sẽ được thực hiện theo sự điều hành của nhà chức trách sân bay và sự tham gia của các cơ quan dịch vụ khai thác mặt đất. Toàn bộ quá trình từ khi má y bay hạ cánh đến khi kéo vào bãi đỗ tuân thủ các quy trình đảm bảo an toàn khai thác của ngành hàng không. Sau đó hành khách đã xuống nhà ga bằng xe buýt. Trong quá trình chờ đợi trên tàu bay, đoàn bay đã nhiều lần phát thanh xin lỗi tới các hành khách cũng như nhiều lần đưa ra thông báo về nguyên nhân kỹ thuật. Tình huống chuyến bay bị ảnh hưởng do yếu tố an toàn kỹ thuật là đặc thù của vận tải hàng không. VietJet luôn đặt an toàn của hành khách lên hàng đầu và mong quý khách hàng thông cảm, chia sẻ với hãng vì sự cố bất khả kháng mang tính đặc thù ngành nghề này. Mọi ý kiến phản ánh của hành khách đều được chúng tôi ghi nhận để rút kinh nghiệm nhằm mục tiêu không ngừng hoàn thiện chất lượng phục vụ hành khách. *** Điều tra vụ máy bay bị mất thắng (PL)- Ngày 26-3, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đang cùng VietJet Air (VJA) điều tra sự cố máy bay của VJA trục trặc hệ thống thắng tại sân bay Tân Sơn Nhất tối 25-3. Cục Hàng không cho biết sau khi hạ cánh, hệ thống thắng tự động của máy bay đang làm việc tốt ở chế độ trung bình và giảm tốc độ xả đà của máy bay bình thường. Khi tốc độ xả đà của máy bay đạt 80 kts (khoảng 148 km/giờ), tổ lái ngắt chế độ thắng tự động, chuyển sang chế độ thắng điều khiển trực tiếp và đạp thắng để giảm tốc độ nhưng không thấy có tác dụng. Tổ lái quyết định áp dụng quy trình thắng dự phò ng. Máy bay được dừng ở cuối đường cất-hạ cánh 25R. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do trục trặc hệ thống thắng điều khiển trực tiếp. VIẾT LONG