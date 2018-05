Khách Trung Quốc mặc áo có hình đường lưỡi bò sẽ bị phạt?

Mới đây, tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), một đoàn khách du lịch Trung Quốc 40 người đã nhập cảnh vào Việt Nam. Đáng nói là hơn 10 người trong đoàn này đã mặc những chiếc áo thun trắng, lưng áo in hình bản đồ nước này kèm đường lưỡi bò 9 đoạn. Khi cơ quan chức năng phát hiện sự việc đã yêu cầu nhóm khách thay ngay áo khác. Đồng thời, công ty du lịch dẫn đoàn khách cũng đề nghị các khách này giao nộp toàn bộ số áo thun có in hình lưỡi bò họ đem theo để cơ quan chức năng tiêu hủy.



Tuy nhiên, nhiều người dân còn đặt câu hỏi: Với hành vi trên, các quy định pháp luật hiện hành sẽ xử phạt nhóm khách này ra sao, có hay không khả năng họ bị trục xuất khỏi Việt Nam?

Có động cơ rất rõ



Lý giải về điều này, luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn luật sư TP.HCM, nhận định việc đoàn khách du lịch Trung Quốc ngang nhiên mặc áo in hình đường lưỡi bò chín đoạn nhập cảnh Cam Ranh rõ ràng là có ý đồ, động cơ mục đích rõ ràng.

Hiện nay, đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc thể hiện trên bản đồ của mình không riêng gì Việt Nam mà các nước trong khu vực đều phản đối. Với hình ảnh này thì Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam nằm trọn trong đường lưỡi bò. Việc Trung Quốc đưa đường lưỡi bò chín đoạn vào bản đồ của mình là trái với luật pháp quốc tế, trái công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982.

Như vậy, một số người mặc mặc áo in hình đường lưỡi bò chín đoạn nhập cảnh ở sân bay Cam Ranh là vi phạm về hoạt động du lịch và xúc tiến hoạt động du lịch được quy định tại Khoản 2, Điều 47 Nghị định 158/2013 “hành vi lợi dụng hoạt động xúc tiến du lịch làm phương hại quyền lợi quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác”. Mức phạt tiền đối với hành vi này từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cá nhân; nếu là tổ chức thì mức phạt là gấp đôi so với cá nhân.



Đường lưỡi bò của Trung Quốc đã chính thức bị bác bỏ bởi luật pháp quốc tế



Vi phạm Luật An ninh quốc gia

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Hồng Hà, Phó chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa, phân tích hành vi của đoàn khách trên là có tổ chức, cố ý chứ không phải không không ý thức được bản đồ đó là phi pháp, hành vi đó bị cấm tại Việt Nam như họ biện hộ với công ty du lịch.

Theo luật sư Hà, trước khi sang Việt Nam, cả đoàn cùng chuẩn bị áo thun in hình đó chứ không phải vài người tự phát. Lúc làm thủ tục nhập cảnh, qua cửa kiểm soát tại sân bay Cam Ranh, đoàn khách đều mặc khoác bên ngoài để che giấu áo thun có in hình “đường lưỡi bò” đã mặc sẵn bên trong. Làm thủ tục xong, khi vào được bên trong sân bay Cam Ranh, họ đồng loạt cởi bỏ áo khoác ngoài quàng xuống thắt lưng, để trưng ra hình in trên áo thun.

“Đây là hành động có chủ đích theo mưu đồ đã tổ chức, chuẩn bị sẵn chứ không phải ngẫu nhiên, vô ý như họ nói. Đây là việc làm là không thể chấp nhận được. Có thể nói đây là hành vi vi phạm Luật An ninh quốc gia, ảnh hưởng đến độc lập chủ quyền của Việt Nam. Do đó, việc tịch thu, tiêu hủy tất cả các áo in hình “đường lưỡi bò”, trục xuất những người nước ngoài vi phạm trên là điều cần làm ngay”, luật sư Hà đề xuất.