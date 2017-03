Khai bất nhất vẫn “được” miếng đất

Ông Đặng Ngọc Sinh (tổ 8, ấp Bến Đình, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) phản ánh: Năm 1990, ông cho người hàng xóm mượn một mảnh đất (hơn 2.500 m2) để trồng rau muống. Sau đó, người hàng xóm xuất cảnh, người con tên là Nguyễn Đăng Củng hỏi mượn tiếp để canh tác trong thời gian chờ đi nước ngoài. Tuy cho mượn nhưng ông Sinh vẫn đều đặn đi nộp thuế cho mảnh đất nói trên.

Âm thầm làm “giấy đỏ” đất mượn

Năm 1997, khi làm hồ sơ xin cấp “giấy đỏ”, ông Sinh đã kê khai toàn bộ diện tích đất mà mình đang sử dụng. Nhưng chẳng hiểu sao UBND huyện lại cấp “giấy đỏ” thiếu mất 2.500 m2 đất nêu trên. Ông thắc mắc thì được cán bộ địa chính xã trả lời: “Trước đây đo vẽ bằng phương pháp thủ công, bây giờ đo vẽ bằng máy nên cho ra kết quả khác nhau”. Nghe cũng xuôi tai nên ông Sinh tạm yên tâm với lời giải thích đó.

Mãi tám năm sau ông Sinh mới té ngửa khi biết rằng ông Củng đã âm thầm đi xin cấp “giấy đỏ” cho phần đất hơn 2.500 m2 đã mượn. Ông Sinh kiện ra tòa để đòi lại đất. Cả hai bản án sơ thẩm (tháng 6-2006) và phúc thẩm (tháng 9-2006) đều bác yêu cầu trên của ông Sinh. Các cấp tòa lý giải rằng ông Sinh không có căn cứ gì để chứng minh việc cho ông Củng mượn đất. Phía ông Củng đã trực tiếp sử dụng đất từ năm 1990, không có tranh chấp và được UBND huyện cấp “giấy đỏ” vào năm 1997.

Đơn xin cấp “giấy đỏ” bị đánh tráo

Những lời khai của ông Củng về nguồn gốc mảnh đất do ông đứng tên trên “giấy đỏ” có nhiều bất nhất. Khi hòa giải tại UBND xã, ông bảo mảnh đất trên do cha mẹ ông mua lại từ ông Sinh với giá hai chỉ vàng. Tại tòa sơ thẩm, ông khai rằng đất do cha mẹ khai phá từ năm 1987. Tại phiên tòa phúc thẩm, ông lại khai rằng đất do cha mẹ giao lại cho sử dụng, ông không biết nguồn gốc đất mua bán như thế nào và ông cũng không trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc đất.

Về phía ông Sinh, ông cho biết mảnh đất này vốn do người khác khai phá từ trước giải phóng. Năm 1988, ông mua lại và nay vẫn còn lưu giữ giấy tay mua bán đất, trong đó ghi rõ diện tích, số thửa, tứ cận giáp ranh. Năm 1989, ông Sinh kê khai đăng ký và được UBND xã xác nhận. Năm 1992, ông Sinh tiếp tục kê khai vào sổ thuế nông nghiệp của xã và đóng thuế hàng năm cho đến năm 1998.

Tiếp nhận đơn khiếu nại của ông Sinh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức xem xét lại vụ việc. Theo kết quả giám sát, mảnh đất trên có nguồn gốc như sau: Đất do người khác sản xuất trồng lúa từ năm 1967, đến năm 1983 được UBND xã cấp giấy đăng ký xác nhận pháp nhân. Năm 1988, người khai phá bán cho ông Sinh. Buổi giám sát có mặt người chủ đất cũ và người này đã xác nhận nội dung trên. Như vậy, việc ông Củng khai nhận “đất do gia đình tôi tự khai phá” là không chính xác.

Cũng tại buổi giám sát của HĐND tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Thành đã phân trần về việc “giấy đỏ” cấp cho ông Sinh bị thiếu mất 2.500 m2. Theo phòng này, “đơn xin cấp “giấy đỏ” của ông Sinh xin bao nhiêu thì chúng tôi chỉ cấp bấy nhiêu”. Vội vàng xem lại đơn, ông Sinh tá hỏa nhận ra lá đơn trên không phải do ông viết. Là một giáo viên dạy toán, ông khẳng định: “Khi viết đơn, tôi đã ghi đủ phần diện tích gần 6.500 m2 mà lâu nay tôi hằng đóng thuế. Tờ đơn này không phải của tôi!”. HĐND tỉnh đã chuyển đơn sang Công an tỉnh đề nghị giám định. Kết quả giám định cho thấy chữ viết trong đơn không phải là chữ của ông Sinh.

Dựa vào kết quả giám định đó, HĐND tỉnh nhận định việc ông Củng được cấp “giấy đỏ” là không có cơ sở, việc ông Sinh khiếu nại ông Củng lợi dụng là cán bộ địa chính xã (ông Củng làm nhiệm vụ này vào thời điểm được cấp “giấy đỏ”) để chiếm đoạt đất của ông Sinh là có cơ sở. Ngày 15-11-2007, thường trực HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã gửi công văn đề nghị TAND tối cao, VKSND tối cao xem xét, giải quyết lại bản án trên theo trình tự giám đốc thẩm.