Khẩn trương giúp công nhân tìm việc

“Tôi an tâm đầu tư vào VN” Đây là ý kiến của ông David Wang, Giám đốc Công ty TNHH Abrasives Việt Nam, tại hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm về thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội và PCCC tại KCN Tân Bình ngày 10-6. Ông David Wang chia sẻ tin tưởng vào các biện pháp mà Chính phủ và chính quyền sở tại đang thực hiện và sẽ gắn bó làm ăn lâu dài tại đây. Đại diện KCN Tân Bình cho hay hiện KCN có hơn 140 doanh nghiệp đầu tư, sử dụng khoảng 30.000 công nhân. Doanh nghiệp Đồng Nai cũng cần nhiều lao động Ngày 10-6, ông Lâm Thanh Thu, Phó Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Đông Nam Bộ (đóng tại Đồng Nai), cho biết: Kết thúc sàn giao dịch việc làm tại tỉnh Đồng Nai lần thứ 74 diễn ra ngày 10-6, có 26 doanh nghiệp tham gia tuyển khoảng 1.200 lao động và gần 600 hồ sơ tìm việc được các doanh nghiệp tiếp nhận. Ông Thu cho biết thời gian tới, các doanh nghiệp cơ khí, dệt may, giày da sẽ cần số lượng lao động lớn để mở rộng sản xuất.