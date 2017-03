Khắp nơi khiếp sợ xe ben

Xe ben không chỉ hoạt động tại Biên Hòa. Ở TP.HCM, vào nửa đêm, xe ben chạy không thua gì đua mô tô” - độc giả báo Pháp Luật TP.HCM đã “comment” trên PLO sau khi đọc bài “Kêu cứu vì xe ben hoành hành” đăng ngày 6-4. Bạn đọc khắp nơi đã bày tỏ sự lo sợ về vấn nạn xe ben.

Cuốn một loạt xe máy vào gầm

Cuối tháng 2, tôi chứng kiến một vụ tai nạn khủng khiếp do xe ben gây ra, cho đến bây giờ vẫn còn bị ám ảnh. Lúc đó tôi ở trọ đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc A. Sáng, khi tôi đến chỗ làm thì bỗng nghe vèo vèo, nhìn phía trước thấy chiếc xe ben chạy lao đến tông vào hàng loạt xe máy. Cả mấy chiếc xe máy đều bị cuốn vào gầm, có người bị thương, có người ngất xỉu tại chỗ. Trên các tuyến đường lớn như quốc lộ 1A, tỉnh lộ 10, xa lộ Hà Nội… ở TP.HCM, tình trạng xe ben giành đường, lấn tuyến là bình thường. Tài xế xe ben chạy không ai chịu nhường ai, có khi đồng loạt ba, bốn xe tranh nhau vượt lên để giành đường phía trước bất chấp các xe xung quanh khác. Chỉ khi thấy bóng dáng CSGT hay sắp đến trạm kiểm soát thì họ đi chậm lại với tốc độ đúng quy định.

TRẦN ĐÌNH CHƯƠNG (Phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM)

Cậu cháu tôi suýt gặp họa

Ai đã từng đi qua đoạn quốc lộ 1A từ Thường Tín về Phú Xuyên (Hà Nội) mà không cảm thấy sợ hãi mới lạ. Kinh khủng lắm! Từng đoàn xe ben chở đất đá nối đuôi nhau chạy với tần suất dày đặc, bụi mù mịt. Cách đây hơn tháng, tôi lưu thông trên quốc lộ 1A để đón cháu đi học về thì nghe tiếng “vù” vút qua, đất đá bay tứ phía, chiếc xe ben từ phía sau lao tới như bay, lấn luôn phần đường xe tôi đang chạy. Tình huống quá nhanh, tôi không kịp xử lý, thế là cả cậu lẫn cháu té lăn xuống đường. Chưa kịp lồm cồm ngồi dậy thì lại nghe tiếng “vù” tiếp theo, lại một chiếc xe ben khác chạy với tốc độ khủng khiếp vượt qua. Từ đó, mỗi khi thấy xe ben chạy là tôi nép vào lề nhường đường cho “chúng nó” đi rồi mới chạy tiếp. Cứ kiểu này, e mất mạng lúc nào không biết.

PHAN TIẾN THANH (Huyện Thường Tín, Hà Nội)





Chiếc xe ben cán qua chân cô gái khi đang đổ dốc cầu Bình Triệu ngày 8-4. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Nỗi sợ dâng tận não

Nhắc đến xe ben, xe tải là tôi sợ đến tận não. Hầu hết người dân đang sống trên đường Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết rất bất bình. Hằng ngày, người dân phải đi sát lòng đường nhưng đá, cát vương vãi từ xe ben lại chiếm hết phần đường này. Việc té do cán phải đá, cát là chuyện thường ngày. Chưa hết, xe ben chạy với tốc độ rất khủng khiếp. Vừa rồi, trên đường đi làm, tôi hoảng hốt thấy phía trước một bé học sinh bị té xuống đường vì phải né gấp một chiếc xe ben. Đỡ bé lên mà tôi bức xúc vô cùng, lỡ đứa nhỏ xảy ra chuyện gì thì sao? Tại sao các ngành chức năng không có cách trừng trị những tài xế chạy ẩu? Còn nữa, các chủ xe chỉ cho dọn dẹp đất đá ở những nơi trung tâm gần khu vực các cơ quan quản lý, còn những nơi xa thì mặc kệ.

NGUYỄN TIẾN MINH (Quốc lộ Tôn Đức Thắng, TP Phan Thiết, Bình Thuận)

Cần xử lý nghiêm khắc chủ xe

Luật đã có quy định về hình phạt và các chế tài cụ thể đối với những chiếc xe ben, xe tải gây tai nạn. Sự thiếu chặt chẽ trong cách phối hợp quản lý đã khiến tình trạng các “hung thần” xe ben ngày càng xem thường pháp luật. Tài xế chạy ẩu như thế một phần là do ý thức nhưng có một phần do áp lực sợ chậm chuyến hàng. Vì vậy, phải lôi trách nhiệm người chủ xe hoặc chủ hàng vào để xử lý nghiêm khắc chứ, không chỉ xem xét việc bồi thường dân sự mà cần xem xét trách nhiệm hình sự, thiếu quy định thì phải đề xuất bổ sung. Chủ xe khi tuyển chọn phải có trách nhiệm xem xét tư cách đạo đức của tài xế. Thực tế khá nhiều vụ tai nạn giao thông từ xe ben, xe tải gây ra là do tài xế sử dụng chất kích thích, rượu, bia.

NGUYỄN THỊ HẠNH (Huyện Thủ Thừa, Long An)