Khéo khuyên giải để giảm bạo lực học đường

Giảm xô xát, đánh nhau Chương trình giao lưu pháp luật, chống bạo lực học đường do Đoàn Thanh niên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM bắt đầu tổ chức từ tháng 4-2007. Đến nay, chương trình đã đến được 30 trường trong thành phố. Hiệu quả là ở nhiều trường, tình hình xô xát đánh nhau trong học sinh giảm rõ rệt, có trường không xảy ra các vụ bạo lực. Từ kết quả đó, hai năm gần đây, nhiều trường đã tìm đến phòng để nhờ tổ chức chương trình. Một số trường vẫn còn học sinh cá biệt cũng được phòng cử người trực tiếp đến giúp đỡ các em. NGUYỄN ĐÀO MINH HUY (Bí thư Đoàn Thanh niên cơ sở Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM) Ở trường chúng tôi, vấn đề bạo lực không đáng lo ngại. Tuy nhiên, khi biết Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm tổ chức chương trình giao lưu pháp luật rất hiệu quả, chúng tôi đã mời các chiến sĩ Công an TP.HCM đến nói chuyện với học sinh để đề phòng phát sinh những sự cố không hay trong các em. Sau khi tham dự chương trình, các em được trang bị thêm kiến thức cơ bản về pháp luật và biết cách phòng chống bạo lực xảy ra với bản thân. Sắp tới, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức cho học sinh khối 10 tham dự để nâng cao hiệu quả việc phòng chống bạo lực trong học đường. LÊ THỊ THÚY HỒNG

(Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến, quận 10) THÁI HIẾU ghi