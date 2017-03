Khi dân kêu cứu (bài 2): Đợi chờ công lý

Ông Nguyễn Đình Phi đang chờ kết luận của Công an huyện Quỳnh Lưu, mong sự việc sáng tỏ - Ảnh: Đc Việt



Theo TÂM LỤA (TTO)



Đầu năm 2012, ông Nguyễn Đình Phi (50 tuổi, xóm 1, xã Mai Hùng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm đơn gửi UBND huyện Quỳnh Lưu với nội dung tố cáo ông Nguyễn Đình Kha (xóm trưởng xóm 1, xã Mai Hùng) có tám điều sai phạm trong việc quản lý nguồn thu và đất đai của xóm. Ngày 20-9-2012, chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đã có kết luận nội dung tố cáo của ông Phi là đúng.Ông Nguyễn Đình Kha đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để bán đất trái phép, tham ô tiền thuế đất của dân, lợi dụng chức vụ quyền hạn lấn chiếm gần 1.000m2 đất sản xuất muối của hợp tác xã để sản xuất nông nghiệp, vi phạm nguyên tắc tài chính trong việc thanh toán tiền xây dựng kênh mương, khai tăng số nợ phải trả...UBND huyện Quỳnh Lưu cũng chỉ đạo việc xử lý sai phạm của ông Nguyễn Đình Kha và một số cá nhân có liên quan như: thu hồi số tiền chiếm đoạt trái phép, chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu để điều tra, xử lý theo quy định các nội dung ông Nguyễn Đình Kha sai phạm...Theo ông Nguyễn Đình Phi, từ cuối năm 2012, ông và một số nhân chứng được mời đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu để lấy lời khai liên quan đến các nội dung mà ông đã tố cáo. Điều tra viên nói rằng tội của ông Kha đã rõ, chỉ chờ ông Kha nhận tội và chuyển hồ sơ vụ việc sang Viện kiểm sát để truy tố.Cuối năm 2012, ông Phi đã hai lần gửi đơn đến Công an huyện Quỳnh Lưu yêu cầu làm rõ thêm một số nội dung mà ông đã tố cáo. Tuy nhiên, từ năm ngoái đến nay mọi việc vẫn giậm chân tại chỗ.Ông Phi cho biết: “Khi thanh tra của huyện Quỳnh Lưu về làm việc, họ hỏi tôi có phải giấu tên người tố cáo không vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi sau này nhưng tôi bảo không cần vì những gì mình làm là đúng. Thế nhưng bây giờ, khi vụ việc đã đi được nửa chặng đường thì dừng lại. Cả tôi và bà con trong xóm đều đợi kết quả của công an huyện xem xử lý vụ việc tới đâu mà đã nửa năm vẫn chưa thấy. Sống cùng xóm, tôi thay mặt bà con đi tố cáo nên giờ họ hàng nhà ông Kha thường chửi bới tôi bất cứ khi nào họ gặp.Cách đây bốn năm, con tôi bị chết đuối mà giờ họ gặp tôi ở đâu đều rủa tôi ăn ở thất đức nên con mới chết. Tôi rất khổ tâm! Tôi mong cơ quan cảnh sát điều tra dù có kết luận thế nào cũng phải thông báo rõ ràng cho dân biết. Chứ cứ thế này thì tôi cũng không biết phải kêu ở đâu để làm rõ vụ việc”.Ngày 13-5, trả lời PV qua điện thoại về việc đã giải quyết đơn tố cáo của ông Phi tới đâu, ông Nguyễn Thế Lam (điều tra viên Công an huyện Quỳnh Lưu) cho biết vụ việc này giải quyết xong và đã thông báo kết quả cho ông Phi biết. Tuy nhiên, khi chúng tôi nói “ông Phi cho biết chưa nhận được kết quả” thì ông Lam lại bảo sự việc đang được điều tra.Cũng mòn mỏi đợi kết quả tố cáo như ông Phi và làm đơn kiến nghị nhiều lần nhưng chưa có hồi âm là trường hợp của ông Phạm Huy Thưởng (21 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, TP Hà Nội). Do có mâu thuẫn với ông Thưởng nên tối 26-1-2013, bà L.T.N.M. đã cho gần chục người lạ mặt vào nhà ông Thưởng đập phá tường nhà và đồ đạc.Tối cùng ngày, ông Thưởng gọi cho Công an phường Điện Biên Phủ và Công an quận Ba Đình đến lập biên bản, yêu cầu những người lạ mặt trên dừng việc hủy hoại tài sản nhà ông Thưởng. Biên bản có ghi nếu còn tiếp tục phá hoại tài sản của công dân sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thế nhưng khi lực lượng công an vừa rời khỏi thì những người lạ mặt tiếp tục phá tường và xây bít lối đi của nhà ông Thưởng.Ngày 30-1, ông Phạm Huy Thưởng đã có đơn tố cáo gửi Công an quận Ba Đình đề nghị điều tra, xử lý việc hủy hoại tài sản công dân nhưng cho đến nay đã gần bốn tháng ông vẫn chưa nhận được hồi âm. Ông Thưởng còn gửi đơn đến Viện KSND quận Ba Đình thì viện gửi giấy báo về đã chuyển đơn của ông sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình. Đến nay, ông đã gửi đơn tố cáo lần năm nhưng vẫn chưa có kết quả làm ông rất hoang mang.Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Đình (trưởng Công an quận Ba Đình) cho biết đã nhận được đơn của ông Phạm Huy Thưởng và đang trong quá trình xác minh. “Chúng tôi phải tìm hiểu rõ vụ việc và làm việc với các bên như Viện kiểm sát xem có đủ căn cứ khởi tố hay không. Khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông báo” - ông Đình cho biết.